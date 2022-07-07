Как в Перми на популярном форуме «Терон» вырос известный благотворительный фонд «Дедморозим»

Posted 7 июля 2022,, 02:00
Published 7 июля 2022,, 02:00
Modified 8 февраля, 10:05
Updated 8 февраля, 10:05
Всё началось именно на этом форуме. Однажды заместитель директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (тогда это был приют «Радуга») Алла Зырина разместила на «Тероне» необычную просьбу о подарке для воспитанницы, восьмилетней Сюзанны. Дмитрий Жебелев нашел и купил тот самый подарок. Ещё несколько активных пользователей форума присоединились и исполнили новогодние желания других детей-сирот. Так пользователи форума стали первыми Дедами Морозами и Снегурочками в Пермском крае, некоторые из них в будущем стали соучредителями и сотрудниками фонда.
По просьбе журналиста Properm.ru Алла Зырина рассказала, как всё начиналось: «В наше учреждение поступила девочка со сложной судьбой. Ребенку было необходимо несколько операций, чтобы она смогла передвигаться. У нее были определенные проблемы с опорно-двигательной системой. Всё осложнялось тем, что ее мама из-за каких-то трудностей не могла ухаживать за ребенком в тот момент, поэтому мы приняли девочку. Ее прооперировали, операция была очень серьезная. После того как ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, она вернулась к нам, но — перестала есть, практически ничего не ела».
Сотрудники центра очень переживали за девочку, обсуждали, как вселить в ребенка уверенность и радость. У девочки, к счастью, была мечта. Она хотела большую говорящую куклу — были модными в то время такие пупсы, к ним в приданое шли соски, бутылочки, игрушки. Сотрудники стали думать, как осуществить мечту девочки, приняли решение, что могут написать об этом на форум «Терон».
Группой про детей-отказников на «Тероне» руководила Александра Романова, сейчас она администратор фонда. Алла Зырина написала ей о Сюзанне и мечте о голубоглазенькой кукле.
Сообщение пользователя Ямама (2008 год):
— Прошу внимания! У Аллы Иосифовны есть персональная просьба. В приюте есть девочка, которая прооперирована по поводу врожденного вывиха бедра. На долгие месяцы девочка прикована к постели. Девочка очень хочет большую говорящую куклу. Куклы моей дочери слишком потрепанные, чтобы стать праздником для малышки. Если у кого-то есть такая новая или как новая, может быть, кто-то может и хочет купить — девочка будет очень счастлива. Большая — это без фанатизма, конечно. До полуметра.
Сообщение пользователя Зырина Алла:
— Девочка, которую прооперировали, из малообеспеченной семьи. Мама воспитывает ее одна. Ей 8 лет, зовут Сюзанна, учится в первом классе. Она очень самостоятельная и похожа на солнышко, у нее всегда хорошее настроение.
Сообщение пользователя Ямама:
— Кстати, есть идея. Поскольку на самом деле скоро Новый год, может, мы будем какие-то конкретные вещи или игрушки новые или как новые откладывать для конкретных детей, которые о них мечтают?
Сообщение пользователя businka:
— Конечно, давайте. Хорошая идея с подарками. Пусть напишут, кто есть и что они хотят.
Сообщение пользователя Lisa_Vasya:
— Замечательная идея! Пусть детки напишут «письмо Деду Морозу», и опубликуем письма тут… будет проще собрать подарки и исполнить мечты ребят. С удовольствием поучаствую в этом!
Сообщение пользователя Phantom Pains:
— Актуально? Если нет, на что там еще можно пустить некоторую часть денег, которые я еще не успел по своему обыкновению растранжирить?
P. S. Всем привет!
P. P. S. И назначьте меня чьим-нибудь Дедом Морозом!!!
Сообщение пользователя Phantom Pains:
— Нашел как по заказу — полметра, лялька, говорящая («мама» и «папа» лопочет)… А, голубоглазенькая.
Сообщение пользователя Зырина Алла:
— Спасибо, Дима!!! Нам подарили куклу. Сюзанна просто счастлива. Она стала улыбаться, и всё рассказывает о своей кукле. К ней ходят целые делегации детей, и она всем рассказывает о своей кукле. Мы так все рады. Всем большое спасибо за помощь и участие. Письма Деду Морозу дети написали. В выходные напечатаю, а сами письма могу передать при встрече. Вещи привозят, мы их сортируем и распределяем. Дай бог всем здоровья».
И одни из первых отзывов:
— Акция удивительная! А самое удивительное — то, сколько отзывчивых людей рядом с нами. Сама с огромным удовольствием обежала все игрушечные магазины, чтобы найти мечту маленькой 3-летней девочки. И очень надеюсь, что ей понравилось! Творить чудеса — в нашей силе!
Очень многие, кто познакомились на городском форуме в теме «О детях-отказниках», начиная с лета 2005 года, продолжают помогать детям в больницах и учреждениях Пермского края. Их общение перешло с форума в социальные сети, из социальных сетей — в мессенджеры, из мессенджеров — в телефонные звонки и личные встречи, но главное, что из любого общения, даже виртуального, всегда получалась самая реальная помощь.
Форум «Терон» (teron.ru) был создан в 2003 году, на нем обсуждали различные городские, спортивные, культурные и другие темы. На форуме опубликовано 10,7 млн сообщений, зарегистрирована 271 тыс. пользователей, рекорд посещаемости установлен 15 января 2019 года — 2990 человек. В 2022 году форум объявил о своем закрытии.
Сюзанне сейчас 22 года, она всё еще поддерживает связь с «Дедморозим». А Алла Зырина помнит, как Дмитрий Жебелев и остальные активисты приезжали, как будущий соучредитель фонда «Дедморозим» рассказывал маленькой Сюзанне, что тоже в детстве болел, но начал есть и поправился. И как девочка после этих слов «приободрилась», стала понемногу есть («сначала треть котлетки, потом половинку»).
…После Сюзанна стала двигаться. Сначала ползком, потом приподнимаясь, ее лечили, добились хороших результатов. Сейчас она приезжает в гости в СРЦН.
Надежда Ли рассказывает: «Недавно мы с Сюзанной были в гостях в социально-реабилитационном центре, где познакомились больше 10 лет назад. За это время многое поменялось: сотрудники удивились, как выросла и похорошела Сюзанна. А сама девушка отметила, что группа, в которой она когда-то жила, изменилась в лучшую сторону».
Мама Сюзанны умерла в 2019 году. Девушка сейчас в проекте «Вернуть будущее» — одном из проектов «Дедморозим».
По словам Надежды Ли, Сюзанна не воспитывалась в детском доме постоянно, она периодически туда попадала из-за инвалидности и потому, что мама не могла справиться с уходом за дочкой. Жилье (комната), которое закреплено за Сюзанной, находится в доме под снос. Жить там невозможно. И Сюзанна сейчас живет в одной из «квартир будущего».
Как и многие ребята в проекте, девушка учится в техникуме «Оникс», проходит по своей специальности «документовед» практику в «Дедморозим».