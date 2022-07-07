Как в Перми на популярном форуме «Терон» вырос известный благотворительный фонд «Дедморозим»

По просьбе журналиста Properm.ru Алла Зырина рассказала, как всё начиналось: «В наше учреждение поступила девочка со сложной судьбой. Ребенку было необходимо несколько операций, чтобы она смогла передвигаться. У нее были определенные проблемы с опорно-двигательной системой. Всё осложнялось тем, что ее мама из-за каких-то трудностей не могла ухаживать за ребенком в тот момент, поэтому мы приняли девочку. Ее прооперировали, операция была очень серьезная. После того как ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, она вернулась к нам, но — перестала есть, практически ничего не ела».