Федеральные власти дадут Пермскому краю кредит на 5,4 млрд рублей на реконструкцию улицы Крисанова

Всего на проект планируется потратить 37,04 млрд рублей. Чиновники рассчитывают ввести в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья и создать 3 665 рабочих мест. Первый этап работ краевые власти планируют реализовать до 2024 года: в него входит строительство транспортной развязки на пересечении ул. Столбовая и шоссе Космонавтов. На втором этапе будет построен участок от ул. Крисанова до Карпинского, сейчас ведется подготовка конкурсной документации. Общая протяженность дороги составит 2,3 км, проектная стоимость составляет около 6 млрд рублей.