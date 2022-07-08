Федеральные власти дадут Пермскому краю кредит на 5,4 млрд рублей на реконструкцию улицы Крисанова

Posted 8 июля 2022,, 06:06
Published 8 июля 2022,, 06:06
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Федеральные власти одобрили Пермскому краю инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 5,42 млрд рублей на строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина, а также реализацию проекта комплексной застройки на этом участке. Решение принято вчера, 7 июля, на президиуме Правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Всего на проект планируется потратить 37,04 млрд рублей. Чиновники рассчитывают ввести в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья и создать 3 665 рабочих мест. Первый этап работ краевые власти планируют реализовать до 2024 года: в него входит строительство транспортной развязки на пересечении ул. Столбовая и шоссе Космонавтов. На втором этапе будет построен участок от ул. Крисанова до Карпинского, сейчас ведется подготовка конкурсной документации. Общая протяженность дороги составит 2,3 км, проектная стоимость составляет около 6 млрд рублей.