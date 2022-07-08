Пермский краевой суд изменил приговор куратору строительства зоопарка от АО «РЖДстрой»

Posted 8 июля 2022,, 14:25
Published 8 июля 2022,, 14:25
Modified 9 ноября, 06:51
Updated 9 ноября, 06:51
Пермский краевой суд изменил приговор руководителю проектного офиса АО «РЖДстрой» Илье Козыреву занимавшейся строительством зоопарка в Перми. Ранее он заключил досудебное соглашение со следствием и полностью признал вину в содеянном, в феврале 2022 года Ленинский районный суд приговорил куратора строительства зоопарка к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей, которые он должен был заплатить в федеральный бюджет.
В апелляционной инстанции было изменено только то, что штраф необходимо будет выплачивать в пользу бюджета Пермского края, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе прокуратуры. К участию в суде был привлечен представитель потерпевшей стороны — регионального министерства культуры. В остальном приговор первой инстанции оставлен в силе. Апелляционную жалобу осужденного суд оставил без удовлетворения.
Установлено, что осужденный в составе организованной группы — вместе с начальником УКС Пермского края Дмитрием Левинским и его подчиненным Виталием Габовым в 2017–2018 годах подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств в счет оплаты. При этом организацией данные работы фактически не были исполнены.
В результате противоправных действий организованной группы бюджету Пермского края причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 млн рублей.
Уголовное дело в отношении руководителя УКС Пермского края Дмитрия Левинского, финансового директора компании-субподрядчика «Фирма СТУЗ» Артема Юрьева и сотрудника УКС Виталия Габова сейчас рассматривается судом отдельно. Юрьев от следствия скрылся и находится в розыске. В 2019 году Козырев, Левинский и позднее — Габов — были задержаны оперативниками УФСБ России по Пермскому краю по подозрению в хищении средств бюджета.
Компания «РЖДстрой» по контракту занималась строительством здания и сооружений пермского зоопарка. Илья Козырев в составе организованной группы подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения средств из бюджета Пермского края в счет оплаты. Подрядчик до сих пор так и не построил объект, в результате чего региональному бюджету был причинен ущерб в сумме более 353 млн рублей. Всего «РЖДстрой» получил три контракта на строительство зоопарка в Перми на общую сумму 3,3 млрд рублей.