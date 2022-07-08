Пермский краевой суд изменил приговор куратору строительства зоопарка от АО «РЖДстрой»

Компания «РЖДстрой» по контракту занималась строительством здания и сооружений пермского зоопарка. Илья Козырев в составе организованной группы подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения средств из бюджета Пермского края в счет оплаты. Подрядчик до сих пор так и не построил объект, в результате чего региональному бюджету был причинен ущерб в сумме более 353 млн рублей. Всего «РЖДстрой» получил три контракта на строительство зоопарка в Перми на общую сумму 3,3 млрд рублей.