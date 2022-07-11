В Перми суд арестовал на два месяца подозреваемых в хищении миллионов у матери погибшего бойца

Органами предварительного следствия полиции ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению следователей, четверо молодых людей — им от 20 до 22 лет — являются исполнителями схем хищений денег со счетов граждан, эпизод с семьей Нечаевых — не единственный. Молодым людям инкриминируется в том числе то, что они оформляли счета в банках и онлайн кошельки, приобретали сим-карты ейчас полиция продолжает поиск других неустановленных лиц — в том числе организаторов преступлений.