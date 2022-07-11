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Posted 11 июля 2022,, 11:30

Published 11 июля 2022,, 11:30

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Перми суд арестовал на два месяца подозреваемых в хищении миллионов у матери погибшего бойца

В Перми суд арестовал на два месяца подозреваемых в хищении миллионов у матери погибшего бойца

11 июля 2022, 11:30
Фото: properm.ru
Четверо молодых мужчин были на прошлой неделе задержаны на съемной квартире в Казани и этапированы в Пермь.

Свердловский районный суд Перми сегодня, 11 июля, по ходатайству следствия арестовал сроком на два месяца подозреваемых в причастности к хищению у Валентины Нечаевой 12,7 млн рублей. Мера пресечения избрана жителям Казани Динару Хасматулину, Тимуру Мухситдинову, Нозиму Хоралиеву и Шамси Мамедову. Обвинение мужчинам следствием пока не предъявлено, они проходят как подозреваемые, рассказали журналисту Properm.ru в суде.

В минувшую пятницу 8 июля суд признал обоснованным и законным задержание фигурантов дела. Тогда всем четверым продлили срок задержания на 72 часа. Хасматулин, Мухситдинов, Хоралиев и Мамедов были задержаны 6 июля на съемной квартире в Казани. Позднее их для проведения следственных действий этапировали в Пермь, по истечении 48 часов полиция вышла в суд с ходатайством о продлении срока.

Органами предварительного следствия полиции ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению следователей, четверо молодых людей — им от 20 до 22 лет — являются исполнителями схем хищений денег со счетов граждан, эпизод с семьей Нечаевых — не единственный. Молодым людям инкриминируется в том числе то, что они оформляли счета в банках и онлайн кошельки, приобретали сим-карты ейчас полиция продолжает поиск других неустановленных лиц — в том числе организаторов преступлений.

В мае задержанные и иные соучастники арендовали квартиру в Казани и организовали в ней штаб, из которого координировали операции по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные счета. При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Сейчас следствие ведет розыск организаторов преступления.

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