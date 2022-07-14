ПЗСП и ПТЖБ в два раза завысили цены на газобетон. УФАС нашло нарушения

Posted 14 июля 2022,, 07:24
Published 14 июля 2022,, 07:24
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Пермское УФАС возбудило антимонопольные дела в отношении АО «Специализированный застройщик „ПЗСП“» и АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) по поводу незаконного завышения цен, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя ведомства Дмитрий Шилов. Их рассмотрение назначено на 27 и 28 июля текущего года.
В мае в ведомство обратились несколько жителей региона. Они обратили внимание, что отпускные цены на газобетонные блоки, используемые для строительства жилых домов, завышены. Антимонопольная служба провела проверку и установила, что строительные компании нарушили требования Закона о защите конкуренции. Он запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, ущемлять права потребителей.
Выяснилось, что «ПЗСП» и «Пермтрансжелезобетон» доминируют на товарном рынке: их совокупная доля составила 97%. Весь объем регионального спроса удовлетворяют местные производители, так как из-за тяжести бетонных блоков поставщики из разных регионов почти не конкурируют друг с другом.
Антимонопольная служба изучила прайс-листы ПЗСП и выявила, что цены на самый продаваемый газобетонный блок «D 500» у ПЗСП и «I D 500» у ПТЖБ менее чем за год выросли почти в два раза.
|Прайс, рубль/1 куб. м
|АО «СЗ „ПЗСП"»
|АО «ПТЖБ»
|Июль 2021
|4 320
|4 100
|Январь 2022
|5 790
|7 000
|Апрель 2022
|8 460
|8 500
Компании ПТЖБ и ПЗСП объяснили, что повысили цены, потому что увеличились расходы на сырье и материалы, необходимые для изготовления газобетонных блоков. Однако Пермское УФАС установило, что удорожание отпускных цен для потребителей значительно превысило не только рост затрат на сырье и материалы, но и рост полной расчетной себестоимости, учитывающей все расходы предприятий, в том числе и увеличение зарплаты работников предприятия. У антимонопольной службы появились вопросы и по поводу закладываемой в цену продукции нормы рентабельности.
Ранее в отделе маркетинга ПТЖБ сообщали Properm.ru, что не согласны с позицией антимонопольной службы и готовят контраргументы. Ответ от пресс-службы ПЗСП на аналогичный запрос так и не поступил.