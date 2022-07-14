ПЗСП и ПТЖБ в два раза завысили цены на газобетон. УФАС нашло нарушения

Прайс, рубль/1 куб. м АО «СЗ „ПЗСП"» АО «ПТЖБ» Июль 2021 4 320 4 100 Январь 2022 5 790 7 000 Апрель 2022 8 460 8 500

Компании ПТЖБ и ПЗСП объяснили, что повысили цены, потому что увеличились расходы на сырье и материалы, необходимые для изготовления газобетонных блоков. Однако Пермское УФАС установило, что удорожание отпускных цен для потребителей значительно превысило не только рост затрат на сырье и материалы, но и рост полной расчетной себестоимости, учитывающей все расходы предприятий, в том числе и увеличение зарплаты работников предприятия. У антимонопольной службы появились вопросы и по поводу закладываемой в цену продукции нормы рентабельности.

Ранее в отделе маркетинга ПТЖБ сообщали Properm.ru, что не согласны с позицией антимонопольной службы и готовят контраргументы. Ответ от пресс-службы ПЗСП на аналогичный запрос так и не поступил.