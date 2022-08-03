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Posted 3 августа 2022,, 12:03

Published 3 августа 2022,, 12:03

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Строительство лабораторного корпуса по изучению опасных инфекций в Перми начнется в 2023 году

Строительство лабораторного корпуса по изучению опасных инфекций в Перми начнется в 2023 году

3 августа 2022, 12:03
Фото: 1MI
В здании планируется объединить три лаборатории — вирусологическую, бактериологическую и паразитологическую.

Строительство лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии для изучения опасных и неизвестных инфекций начнется в 2023 году. Сумма финансирования строительства пока неизвестна, рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Здание лабораторного корпуса должно объединить вирусологическую, бактериологическую и паразитологическую лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, находящиеся в Перми на ул. Куйбышева, 50 и ул. Лебедева, 26. Строительство здания будет проводиться в рамках программы «Санитарный щит», разработанной правительством России. По распоряжению федерального правительства от 6 сентября 2021 года, подведомственные организации Роспотребнадзора получили средства из бюджета для строительства лабораторного корпуса высокого уровня биобезопасности в Перми.

На прошлой неделе стало известно, что лаборатория может появиться в Мотовилихинском районе на ул. Лебедева, 26. Проект здания и вопрос изменения высотности участка было решено направить на публичные слушания.

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#Недвижимость#Медицина в Прикамье
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