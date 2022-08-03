Строительство лабораторного корпуса по изучению опасных инфекций в Перми начнется в 2023 году

Здание лабораторного корпуса должно объединить вирусологическую, бактериологическую и паразитологическую лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, находящиеся в Перми на ул. Куйбышева, 50 и ул. Лебедева, 26. Строительство здания будет проводиться в рамках программы «Санитарный щит», разработанной правительством России. По распоряжению федерального правительства от 6 сентября 2021 года, подведомственные организации Роспотребнадзора получили средства из бюджета для строительства лабораторного корпуса высокого уровня биобезопасности в Перми.