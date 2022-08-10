Бывший депутат Госдумы может стать новым уполномоченным по правам человека в Прикамье

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае назначается Законодательным собранием. Согласно региональному законодательству, кандидатом в уполномоченные может стать гражданин России не моложе 35 лет, «имеющий необходимые познания в области прав и свобод человека и гражданина, а также опыт их защиты». Кандидатуры на пост уполномоченного могут предложить депутаты заксобрания, губернатор либо представительные органы местного самоуправления. Срок полномочий омбудсмена — пять лет.