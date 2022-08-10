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Posted 10 августа 2022,, 04:45

Published 10 августа 2022,, 04:45

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Бывший депутат Госдумы может стать новым уполномоченным по правам человека в Прикамье

Бывший депутат Госдумы может стать новым уполномоченным по правам человека в Прикамье

10 августа 2022, 04:45
Фото: Properm.ru
Полномочия действующего омбудсмена Павла Микова истекают этой осенью

Бывший глава Перми и экс-депутат Госдумы Игорь Сапко может стать уполномоченным по правам человека в Пермском крае. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант-Прикамье». Осенью этого года истекают полномочия действующего омбудсмена Павла Микова.

Действующий омбудсмен Павел Миков занимает свою должность почти пяти лет — с осени 2017 года. Помимо Игоря Сапко, кандидатом на должность является руководитель региональной общественной организации по поддержке семьи «НАСМНОГО» Ирина Ермакова.

Собеседники издания считают, что власти региона не будут поддерживать кандидатуру Микова на следующие пять лет. По одной из версий, в случае ухода с должности господин Миков якобы может стать руководителем одного из учреждений среднего профессионального образования.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае назначается Законодательным собранием. Согласно региональному законодательству, кандидатом в уполномоченные может стать гражданин России не моложе 35 лет, «имеющий необходимые познания в области прав и свобод человека и гражданина, а также опыт их защиты». Кандидатуры на пост уполномоченного могут предложить депутаты заксобрания, губернатор либо представительные органы местного самоуправления. Срок полномочий омбудсмена — пять лет.

В мае 2021 года, будучи депутатом Государственной Думы Игорь Сапко обратился в прокуратуру, чтобы добиться блокировки паблика «Российской ЛГБТ**-сети»(признана Минюстом РФ иностранным агентом).

 
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* признана Минюстом иностранным агентом
** Движение признано экстремистским в России
#Политика#Общество#Назначение#Сапко#Права человека#Кадры
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