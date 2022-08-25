Детскую горбольницу в Березниках не смогли отремонтировать за 12 лет

Posted 25 августа 2022,, 09:05
Published 25 августа 2022,, 09:05
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Капитальный ремонт городской детской больницы в Березниках, расположенной на Советском проспекте, 67, вновь приостановили. В пресс-службе городской администрации не смогли уточнить корреспонденту Properm.ru, когда стационар будет сдан в эксплуатацию и какова степень его готовности.
По словам чиновников, сейчас проектная и рабочая документация проходит проверку в Управлении государственной экспертизы Пермского края. После корректировки проекта и определения окончательной стоимости реконструкции власти будут принимать решение о продолжении работ.
Реконструкция детской больницы в Березниках началась еще в 2010 году. В ноябре прошлого года власти сообщали, что намерены сдать объект во втором квартале 2022 года. Представители городского УКС, как и в декабре 2018 года, говорили, что здание стационара готово лишь на 50%. Проведение корректировки проекта реконструкции и третьей по счету госэкспертизы было запланировано на декабрь и январь. В ноябре отставание от графика составляло 13 месяцев.