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Posted 25 августа 2022,, 09:05

Published 25 августа 2022,, 09:05

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Детскую горбольницу в Березниках не смогли отремонтировать за 12 лет

Детскую горбольницу в Березниках не смогли отремонтировать за 12 лет

25 августа 2022, 09:05
Фото: пресс-служба краевой больницы имени Вагнера | vk.com/hospital59
Капитальный ремонт начался еще в 2010 году. С тех пор на стройке успели смениться несколько подрядчиков.

Капитальный ремонт городской детской больницы в Березниках, расположенной на Советском проспекте, 67, вновь приостановили. В пресс-службе городской администрации не смогли уточнить корреспонденту Properm.ru, когда стационар будет сдан в эксплуатацию и какова степень его готовности.

По словам чиновников, сейчас проектная и рабочая документация проходит проверку в Управлении государственной экспертизы Пермского края. После корректировки проекта и определения окончательной стоимости реконструкции власти будут принимать решение о продолжении работ.

Реконструкция детской больницы в Березниках началась еще в 2010 году. В ноябре прошлого года власти сообщали, что намерены сдать объект во втором квартале 2022 года. Представители городского УКС, как и в декабре 2018 года, говорили, что здание стационара готово лишь на 50%. Проведение корректировки проекта реконструкции и третьей по счету госэкспертизы было запланировано на декабрь и январь. В ноябре отставание от графика составляло 13 месяцев.

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#Недвижимость#Никогданибудь#Медицина в Прикамье#Березники
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