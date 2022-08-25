Детскую горбольницу в Березниках не смогли отремонтировать за 12 лет

Реконструкция детской больницы в Березниках началась еще в 2010 году. В ноябре прошлого года власти сообщали, что намерены сдать объект во втором квартале 2022 года. Представители городского УКС, как и в декабре 2018 года, говорили, что здание стационара готово лишь на 50%. Проведение корректировки проекта реконструкции и третьей по счету госэкспертизы было запланировано на декабрь и январь. В ноябре отставание от графика составляло 13 месяцев.