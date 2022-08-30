properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2022,, 05:00

Published 30 августа 2022,, 05:00

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Когда Пермь немного Казань. На строительстве краевой музыкальной школы неожиданно всё идет по плану

Когда Пермь немного Казань. На строительстве краевой музыкальной школы неожиданно всё идет по плану

30 августа 2022, 05:00
Татьяна Зырянова
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru
1,8 млрд рублей предусмотрено на строительство краевой музыкальной школы в Перми, в 39 млн рублей обошелся проект, которым (и это удивительно для Перми) довольны те, кто выполняет строительно-монтажные работы. На строительной площадке побывали журналисты Properm.ru.

На площадке

«Я музыкальных школ еще не строил», — говорит куратор стройки от Управления капитального строительства Пермского края Андрей Глазачев. А мы не видели ни на одной стройке соцобъектов такого количества рабочих, образно — концентрация людей в касках, будто 10 человек на квадратный метр!

Если менее художественно, то сейчас на строительном участке 147 человек. Из них 12 — инженерно-технический состав. Строительные организации из Перми принимают активное участие в строительстве в качестве субподрядчиков. Инженерно-технические работники компании «Фортэкс» занимаются внутренними инженерными сетями, фасадом, кровлей.

На площадке ведутся монолитные работы, закончено возведение первого этажа, приступили ко второму, ведется кладка в подвале. К прокладке сетей должны приступить в ближайшее время. Отдельной ливневой канализации не предусмотрено, решения по отведению воды найдены с учетом рельефа местности.

По словам Андрея Глазачева, проект школы сделан очень качественно, «проектировщики старались на славу, всё предусмотрели», — говорит он.

Краевую музыкальную школу, первую в регионе, начали строить не в самое благополучное для строительства время, но изменения цен на материалы, санкции пока не критично повлияли на выполнение работ. «Сегодня ведутся работы из материалов, которые производят в Пермском крае: бетон, кирпич, растворы. Конечно, они выросли в цене, но не так значительно», — пояснил Андрей Глазачев.

По словам куратора стройки от УКС Пермского края, смету, возможно, придется пересматривать и корректировать в части закупок и поставок оборудования. Проект прошел государственную экспертизу в 2021 году, а в 2022-м стало понятно, что некоторого импортного оборудования уже не купить, необходимо будет искать отечественные аналоги. «Ситуация всё время меняется, какие-то поставщики совсем ушли с рынка, какие-то вернулись, появился параллельный импорт, — рассуждает Андрей Глазачев. — Может, логистические решения появятся, и будет закуплено то, что было запланировано».

Полностью объект планируют сдать в третьем квартале 2023 года. В этом году планируют завершить работы по монолиту, до Нового года провести отопление, чтобы в зимне-весенний период вести внутренние работы.

По словам Андрея Глазачева, строить стандартное, квадратное или прямоугольное здание в плане возведения каркаса и общестроительных работ всегда проще, чем здание, где есть этажи высотой в 5 метров, да еще и полукруглое, с выступающими балками и колоннами. «Такие нюансы всегда снижают сроки строительства, требуют индивидуального подхода. Не всегда применимы типовые решения», — рассказывает Андрей Глазачев.

Рядом с участком, на котором возведено здание школы, еще один примерно такой же участок. Половину этого пространства займет пришкольный стадион, его будет сооружать тот же генподрядчик. А судьба второй половины неизвестна. «Земля принадлежит „краю“, — говорит Андрей Глазачев. — Не знаю, что там будет».

Победителем конкурса на строительство краевой музыкальной школы в Дзержинском районе Перми (ул. Энгельса, 6) стало ООО «Фортэкс» (Татарстан). Среди прочих участников были ООО «Парма» (Пермь) и АО «Корпорация развития Пермского края». За работу компания из Казани получит 1,84 млрд рублей. Параллельно в краевой столице подрядчик сейчас занимается возведением стационара психиатрической больницы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фортэкс» зарегистрировано в 2004 году. Генеральным директором и бенефициаром компании является Рауф Галямов. Основная деятельность «Фортэкса» — строительство объектов социальной инфраструктуры и подготовка строительных площадок. Выручка компании за 2021 год — 1,4 млрд рублей. Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», самые крупные (больше 1 млрд рублей) госзаказы подрядчик получил именно в Пермском крае.

 

Общая площадь здания составляет 17,4 тыс. м кв. Здание будет четырехэтажным. Площадь интерната будет составлять 1,8 тыс. м кв., а площадь учебной части 7 тыс. м кв.

Генподрядчик в ответе на вопросы Properm.ru сообщил, что и в их практике музыкальная школа — впервые, но опыт строительства общественных зданий большой, например, Научно-технический центр в Сколково, детские сады и школы в Татарстане, а также спортивные комплексы, футбольные поля и ледовые арены.

Как рассказал журналисту Properm.ru заместитель генерального директора компании «Фортэкс» Дмитрий Тюрин, «имеются позиции, снятые с рынка из-за санкций». Сейчас совместно с проектной группой проводят импортозамещение оборудования и материалов с сохранением технических характеристик, отвечающих техническим заданиям проекта. «Наша команда делает всё, чтобы уложиться в сроки», — прокомментировал Дмитрий Тюрин.

Из того, что уже подорожало и не подешевеет, это противопожарные системы и электрика. «На данные виды работ цены значительно возросли», — объяснил представитель компании «Фортэкс». Кстати, кроме музыкальной школы и краевой психиатрической больницы, подрядчик, по его словам, готов «рассмотреть и другие объекты Перми и Пермского края».

Школа будет рассчитана на 350 мест, в здании разместится учебный корпус с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест для иногородних учащихся 12–17 лет.
Ознакомимся с проектом подробнее.

Проект-победитель

Проект уникален. И по словам Дмитрия Тюрина, уже тем, что школа запроектирована на участке, частично расположенном в границах зоны с особыми условиями использования территории, в окружении среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

 

Дмитрий Тюрин, заместитель генерального директора «Фортэкс»: — Здание представляет собой О-образный четырехэтажный объем со встроенным прямоугольным объемом помещений актового зала второго этажа и репетиционных залов. Завершенность форме круга придает техническая галерея в уровне второго этажа. Над галереей покрытие из ударопрочного закаленного стекла для защиты от атмосферных осадков.

 

С внутренней стороны галереи монтируется козырек из ударопрочного стекла над амфитеатром (открытыми трибунами). Амфитеатр предназначен для мероприятий на открытом воздухе, рассчитан на 172 места. Горизонтальная поверхность зрительных мест покрыта деревянными антисептированными и антиципированными ламелями.

По словам Дмитрия Тюрина, внешний вид здания выгодно контрастирует с типовой городской застройкой. Главный фасад будет выходить на ул. Папанинцев. Проект включен в каталог Международной выставки «BUILD SCHOOL 2021» и отмечен дипломом Союза архитекторов России в номинации «Лучший объект нового строительства».

Разработкой проекта занималась команда Градостроительного института пространственного моделирования городов «ГипрогорПроект». Эта организация сейчас называется Градостроительный институт «МИРПРОЕКТ», принадлежит Андрею Суздальцеву, Георгию Смородинскому и Валерию Пискареву, зарегистрирована в Москве 16 лет назад, генеральный директор — Сергей Ермаков. Компания выполняла множество контрактов для органов местного самоуправления Пермского края, в частности, разработку генеральных планов городов. Для УКСа Пермского края компания занимается проектными изысканиями по разработке проекта строительства концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе (93 млн рублей).

Стоимость проекта музыкальной школы в Перми составила 39 млн рублей.

Экскурсия

В планировочной структуре здания школы выделены несколько функциональных групп помещений:

  • Группа учебных помещений разделена на блоки для начальной и средней школы, включает учебные классы, помещения персонала и администрации, рекреации, санитарно-бытовые и вспомогательные помещения, библиотеку, спортивный зал и зал ОФП с раздевалками, душевыми и туалетами.
  • Блок учебных помещений начальной школы расположен на 1 этаже и имеет отдельный вход.
  • Блок помещений средней школы запроектирован на 1–3 этажах. Школьники старших и средних классов пользуются отдельным входом.
  • Интернат с автономным входом, жилые, рабочие, санитарно-бытовые и вспомогательные помещения, коридоры, холлы, рекреации, запроектированы на 1–4 этажах.
  • Пищеблок — обеденный зал на 200 посадочных мест, технологические помещения кухни, помещения хранения и переработки продуктов, зону загрузки — размещен на 1 этаже.
  • Актовый и репетиционный залы с парадным подъездом, вестибюль, гардероб, основное фойе, кафе с подсобными помещениями, два многофункциональных репетиционных зала 12×15 м и малое фойе, актовый зал на 400 мест, гримерные и артистические, санитарно-бытовые, бытовые и вспомогательные помещения, запроектированы на 1 и 3–4 этажах.
  • Технические помещения сгруппированы в подвале.

Какие технологические и строительные решения найдены для того, чтобы в помещениях была нужная акустика? В помещениях, где необходима акустика с наиболее высокими требованиями, используются такие материалы, как акустическая штукатурка, на полу плиты «Шуманет-эко», панели «Унипрок Акустика». В ИТП и насосной предусмотрены меры по звуко- и шумоподавлению. В конструкции стен, полов и потолков заложены звукопоглощающие плиты «Шуманет-эко».

Как будет отделяться интернат от самой школы? Интернат располагается в отдельных крыльях здания, на третьем и четвертом этажах, это позволяет отделить жилую зону от учебных классов.
Актовый зал на 3 этаже будет рассчитан на 400 мест, высотой в свету 10,15 м, площадь его составит 507 кв. м.

Вокруг школы предусматриваются тротуары для пешеходов и парковка. Генподрядчик должен будет озеленить территорию: разбить газоны, посадить цветы, деревья, кустарники. Кроме пришкольного стадиона, рядом со зданием школы должны появиться спортивная и детская площадки. Площадь у главного входа будет оборудована для торжественных линеек. Фонари, урны, скамейки и даже контейнеры для мусора в закрытом исполнении в хозяйственной зоне, — всё это предусмотрено проектом.

Кроме того, по словам Дмитрия Тюрина, они должны создать условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку маломобильных групп граждан. Лифты запроектированы также с учетом требований доступной среды.

Для будущей краевой музыкальной школы утверждены цветовые решения. Проектировщик — «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития „ГипрогорПроект“ разработал цветовые решения фасадов.

В дизайн-проекте сделан акцент на декоративные детали. Для них определен желтый. «Этот цвет считается цветом гармонии, он положительно влияет на эмоциональное состояние детей, вызывает радость и стимулирует к сосредоточенности. Кроме того, желтый — теплый цвет, цвет солнца, это важно, учитывая погодные условия Перми», — прокомментировали в компании «ГипрогорПроект».

Музыка нас связала

Пермская краевая музыкальная школа является одним из приоритетных проектов, реализуемых к предстоящему 300-летию Перми. Предполагается, что школа станет единственным учебным заведением в Пермском крае с возможностью комплексного обучения музыкально-одаренных детей. Там они смогут получить непрерывное специальное музыкальное и общее образование. Кроме того, на территории образовательного учреждения будут располагаться концертно-репетиционный комплекс, интернат для временного проживания иногородних учеников и средняя специальная музыкальная школа. Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников в одну смену.

«Основания для строительства такой школы именно в Перми, безусловно, есть. Для Пермского края она станет мощным центром подготовки музыкантов», — сказал губернатор Дмитрий Махонин, рассуждая о необходимости нового заведения.

У учеников с 7 до 17 лет появится возможность не только освоить общеобразовательные предметы и музыкальные дисциплины, но и получить опыт исполнительской и концертной деятельности. Выпускники школы смогут продолжить обучение в ведущих консерваториях, вузах и колледжах страны.

#Недвижимость#Спецпроекты#Мнения#Образование#Строительство#Пермь 300#Музыкальная школа
Подпишитесь
Генпрокуратура оспорила в Верховном суде законность концессии по онкоцентру в Перми
Сегодня, 07:05
Новый мост и кинотеатр под открытым небом. Как в Перми хотят облагородить Мулянку
Сегодня, 08:03
Музей «Пермский период» разместится на территории Завода Шпагина
Сегодня, 05:43
Снег и потепление. Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае
Сегодня, 07:30
Задержан мужчина, который напал на 12-летнюю девочку в Рабочем поселке Перми
Сегодня, 08:34
В новый санкционный список Японии попали три пермских предприятия
Сегодня, 04:32