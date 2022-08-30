Когда Пермь немного Казань. На строительстве краевой музыкальной школы неожиданно всё идет по плану

По словам куратора стройки от УКС Пермского края, смету, возможно, придется пересматривать и корректировать в части закупок и поставок оборудования. Проект прошел государственную экспертизу в 2021 году, а в 2022-м стало понятно, что некоторого импортного оборудования уже не купить, необходимо будет искать отечественные аналоги. «Ситуация всё время меняется, какие-то поставщики совсем ушли с рынка, какие-то вернулись, появился параллельный импорт, — рассуждает Андрей Глазачев. — Может, логистические решения появятся, и будет закуплено то, что было запланировано».