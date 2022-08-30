Когда Пермь немного Казань. На строительстве краевой музыкальной школы неожиданно всё идет по плану

Posted 30 августа 2022,, 05:00
Published 30 августа 2022,, 05:00
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
«Я музыкальных школ еще не строил», — говорит куратор стройки от Управления капитального строительства Пермского края Андрей Глазачев. А мы не видели ни на одной стройке соцобъектов такого количества рабочих, образно — концентрация людей в касках, будто 10 человек на квадратный метр!
Если менее художественно, то сейчас на строительном участке 147 человек. Из них 12 — инженерно-технический состав. Строительные организации из Перми принимают активное участие в строительстве в качестве субподрядчиков. Инженерно-технические работники компании «Фортэкс» занимаются внутренними инженерными сетями, фасадом, кровлей.
На площадке ведутся монолитные работы, закончено возведение первого этажа, приступили ко второму, ведется кладка в подвале. К прокладке сетей должны приступить в ближайшее время. Отдельной ливневой канализации не предусмотрено, решения по отведению воды найдены с учетом рельефа местности.
По словам Андрея Глазачева, проект школы сделан очень качественно, «проектировщики старались на славу, всё предусмотрели», — говорит он.
Краевую музыкальную школу, первую в регионе, начали строить не в самое благополучное для строительства время, но изменения цен на материалы, санкции пока не критично повлияли на выполнение работ. «Сегодня ведутся работы из материалов, которые производят в Пермском крае: бетон, кирпич, растворы. Конечно, они выросли в цене, но не так значительно», — пояснил Андрей Глазачев.
По словам куратора стройки от УКС Пермского края, смету, возможно, придется пересматривать и корректировать в части закупок и поставок оборудования. Проект прошел государственную экспертизу в 2021 году, а в 2022-м стало понятно, что некоторого импортного оборудования уже не купить, необходимо будет искать отечественные аналоги. «Ситуация всё время меняется, какие-то поставщики совсем ушли с рынка, какие-то вернулись, появился параллельный импорт, — рассуждает Андрей Глазачев. — Может, логистические решения появятся, и будет закуплено то, что было запланировано».
Полностью объект планируют сдать в третьем квартале 2023 года. В этом году планируют завершить работы по монолиту, до Нового года провести отопление, чтобы в зимне-весенний период вести внутренние работы.
По словам Андрея Глазачева, строить стандартное, квадратное или прямоугольное здание в плане возведения каркаса и общестроительных работ всегда проще, чем здание, где есть этажи высотой в 5 метров, да еще и полукруглое, с выступающими балками и колоннами. «Такие нюансы всегда снижают сроки строительства, требуют индивидуального подхода. Не всегда применимы типовые решения», — рассказывает Андрей Глазачев.
Рядом с участком, на котором возведено здание школы, еще один примерно такой же участок. Половину этого пространства займет пришкольный стадион, его будет сооружать тот же генподрядчик. А судьба второй половины неизвестна. «Земля принадлежит „краю“, — говорит Андрей Глазачев. — Не знаю, что там будет».
Победителем конкурса на строительство краевой музыкальной школы в Дзержинском районе Перми (ул. Энгельса, 6) стало ООО «Фортэкс» (Татарстан). Среди прочих участников были ООО «Парма» (Пермь) и АО «Корпорация развития Пермского края». За работу компания из Казани получит 1,84 млрд рублей. Параллельно в краевой столице подрядчик сейчас занимается возведением стационара психиатрической больницы.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фортэкс» зарегистрировано в 2004 году. Генеральным директором и бенефициаром компании является Рауф Галямов. Основная деятельность «Фортэкса» — строительство объектов социальной инфраструктуры и подготовка строительных площадок. Выручка компании за 2021 год — 1,4 млрд рублей. Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», самые крупные (больше 1 млрд рублей) госзаказы подрядчик получил именно в Пермском крае.
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Общая площадь здания составляет 17,4 тыс. м кв. Здание будет четырехэтажным. Площадь интерната будет составлять 1,8 тыс. м кв., а площадь учебной части 7 тыс. м кв.
Генподрядчик в ответе на вопросы Properm.ru сообщил, что и в их практике музыкальная школа — впервые, но опыт строительства общественных зданий большой, например, Научно-технический центр в Сколково, детские сады и школы в Татарстане, а также спортивные комплексы, футбольные поля и ледовые арены.
Как рассказал журналисту Properm.ru заместитель генерального директора компании «Фортэкс» Дмитрий Тюрин, «имеются позиции, снятые с рынка из-за санкций». Сейчас совместно с проектной группой проводят импортозамещение оборудования и материалов с сохранением технических характеристик, отвечающих техническим заданиям проекта. «Наша команда делает всё, чтобы уложиться в сроки», — прокомментировал Дмитрий Тюрин.
Из того, что уже подорожало и не подешевеет, это противопожарные системы и электрика. «На данные виды работ цены значительно возросли», — объяснил представитель компании «Фортэкс». Кстати, кроме музыкальной школы и краевой психиатрической больницы, подрядчик, по его словам, готов «рассмотреть и другие объекты Перми и Пермского края».
Школа будет рассчитана на 350 мест, в здании разместится учебный корпус с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест для иногородних учащихся 12–17 лет.
Ознакомимся с проектом подробнее.
Проект уникален. И по словам Дмитрия Тюрина, уже тем, что школа запроектирована на участке, частично расположенном в границах зоны с особыми условиями использования территории, в окружении среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
С внутренней стороны галереи монтируется козырек из ударопрочного стекла над амфитеатром (открытыми трибунами). Амфитеатр предназначен для мероприятий на открытом воздухе, рассчитан на 172 места. Горизонтальная поверхность зрительных мест покрыта деревянными антисептированными и антиципированными ламелями.
По словам Дмитрия Тюрина, внешний вид здания выгодно контрастирует с типовой городской застройкой. Главный фасад будет выходить на ул. Папанинцев. Проект включен в каталог Международной выставки «BUILD SCHOOL 2021» и отмечен дипломом Союза архитекторов России в номинации «Лучший объект нового строительства».
Разработкой проекта занималась команда Градостроительного института пространственного моделирования городов «ГипрогорПроект». Эта организация сейчас называется Градостроительный институт «МИРПРОЕКТ», принадлежит Андрею Суздальцеву, Георгию Смородинскому и Валерию Пискареву, зарегистрирована в Москве 16 лет назад, генеральный директор — Сергей Ермаков. Компания выполняла множество контрактов для органов местного самоуправления Пермского края, в частности, разработку генеральных планов городов. Для УКСа Пермского края компания занимается проектными изысканиями по разработке проекта строительства концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе (93 млн рублей).
Стоимость проекта музыкальной школы в Перми составила 39 млн рублей.
В планировочной структуре здания школы выделены несколько функциональных групп помещений:
Какие технологические и строительные решения найдены для того, чтобы в помещениях была нужная акустика? В помещениях, где необходима акустика с наиболее высокими требованиями, используются такие материалы, как акустическая штукатурка, на полу плиты «Шуманет-эко», панели «Унипрок Акустика». В ИТП и насосной предусмотрены меры по звуко- и шумоподавлению. В конструкции стен, полов и потолков заложены звукопоглощающие плиты «Шуманет-эко».
Как будет отделяться интернат от самой школы? Интернат располагается в отдельных крыльях здания, на третьем и четвертом этажах, это позволяет отделить жилую зону от учебных классов.
Актовый зал на 3 этаже будет рассчитан на 400 мест, высотой в свету 10,15 м, площадь его составит 507 кв. м.
Вокруг школы предусматриваются тротуары для пешеходов и парковка. Генподрядчик должен будет озеленить территорию: разбить газоны, посадить цветы, деревья, кустарники. Кроме пришкольного стадиона, рядом со зданием школы должны появиться спортивная и детская площадки. Площадь у главного входа будет оборудована для торжественных линеек. Фонари, урны, скамейки и даже контейнеры для мусора в закрытом исполнении в хозяйственной зоне, — всё это предусмотрено проектом.
Кроме того, по словам Дмитрия Тюрина, они должны создать условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку маломобильных групп граждан. Лифты запроектированы также с учетом требований доступной среды.
Для будущей краевой музыкальной школы утверждены цветовые решения. Проектировщик — «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития „ГипрогорПроект“ разработал цветовые решения фасадов.
В дизайн-проекте сделан акцент на декоративные детали. Для них определен желтый. «Этот цвет считается цветом гармонии, он положительно влияет на эмоциональное состояние детей, вызывает радость и стимулирует к сосредоточенности. Кроме того, желтый — теплый цвет, цвет солнца, это важно, учитывая погодные условия Перми», — прокомментировали в компании «ГипрогорПроект».
Пермская краевая музыкальная школа является одним из приоритетных проектов, реализуемых к предстоящему 300-летию Перми. Предполагается, что школа станет единственным учебным заведением в Пермском крае с возможностью комплексного обучения музыкально-одаренных детей. Там они смогут получить непрерывное специальное музыкальное и общее образование. Кроме того, на территории образовательного учреждения будут располагаться концертно-репетиционный комплекс, интернат для временного проживания иногородних учеников и средняя специальная музыкальная школа. Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников в одну смену.
«Основания для строительства такой школы именно в Перми, безусловно, есть. Для Пермского края она станет мощным центром подготовки музыкантов», — сказал губернатор Дмитрий Махонин, рассуждая о необходимости нового заведения.
У учеников с 7 до 17 лет появится возможность не только освоить общеобразовательные предметы и музыкальные дисциплины, но и получить опыт исполнительской и концертной деятельности. Выпускники школы смогут продолжить обучение в ведущих консерваториях, вузах и колледжах страны.