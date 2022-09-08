Ученые ПГНИУ изобрели препарат для очистки подземных вод от нефти

Разработка пермских исследователей поможет в тех случаях, когда концентрация загрязнения не позволяет применить традиционные методы сбора. Биопрепарат станет альтернативой откачкам и обработке воды в биореакторах и обработке химикатами. Кроме того, он значительно снижает финансовые затраты на проведение работ и не наносит вред окружающей среде. Как уточняет пресс-служба ПГНИУ, сейчас технология запатентована и может применяться на реальных объектах.