Ученые ПГНИУ изобрели препарат для очистки подземных вод от нефти

Posted 8 сентября 2022,, 04:45
Published 8 сентября 2022,, 04:45
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Сотрудники лаборатории геологии техногенных процессов Естественно-научного института Пермского государственного университета (ЕНИ ПГНИУ) разработали технологию очистки подземных вод от растворенных нефтепродуктов. Результатом исследований стал биопрепарат, который поможет предотвратить экологические катастрофы.
Для очищения подземных вод ученые вводят в загрязненные грунтовые воды препарат, содержащие аэробные бактерии, и кислород, которые перерабатывают углеводороды. Исследования на экспериментальной площадке показали, что такой метод позволяет снизить концентрацию нефтепродуктов в 3,5 раза, при этом подземные воды очищаются до 99,7%.
Разработка пермских исследователей поможет в тех случаях, когда концентрация загрязнения не позволяет применить традиционные методы сбора. Биопрепарат станет альтернативой откачкам и обработке воды в биореакторах и обработке химикатами. Кроме того, он значительно снижает финансовые затраты на проведение работ и не наносит вред окружающей среде. Как уточняет пресс-служба ПГНИУ, сейчас технология запатентована и может применяться на реальных объектах.