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Posted 8 сентября 2022,, 04:45

Published 8 сентября 2022,, 04:45

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Ученые ПГНИУ изобрели препарат для очистки подземных вод от нефти

Ученые ПГНИУ изобрели препарат для очистки подземных вод от нефти

8 сентября 2022, 04:45
Фото: biorem.ru
Технология уже получила патент и готова к практическому применению.
Сюжет
ПГНИУ

Сотрудники лаборатории геологии техногенных процессов Естественно-научного института Пермского государственного университета (ЕНИ ПГНИУ) разработали технологию очистки подземных вод от растворенных нефтепродуктов. Результатом исследований стал биопрепарат, который поможет предотвратить экологические катастрофы.

Для очищения подземных вод ученые вводят в загрязненные грунтовые воды препарат, содержащие аэробные бактерии, и кислород, которые перерабатывают углеводороды. Исследования на экспериментальной площадке показали, что такой метод позволяет снизить концентрацию нефтепродуктов в 3,5 раза, при этом подземные воды очищаются до 99,7%.

Разработка пермских исследователей поможет в тех случаях, когда концентрация загрязнения не позволяет применить традиционные методы сбора. Биопрепарат станет альтернативой откачкам и обработке воды в биореакторах и обработке химикатами. Кроме того, он значительно снижает финансовые затраты на проведение работ и не наносит вред окружающей среде. Как уточняет пресс-служба ПГНИУ, сейчас технология запатентована и может применяться на реальных объектах.

#Общество#ПГНИУ#Касается каждого
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