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Posted 20 сентября 2022,, 06:51

Published 20 сентября 2022,, 06:51

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

За неделю Роскомнадзор с подачи пермских чиновников заблокировал пять пабликов «ВКонтакте»

За неделю Роскомнадзор с подачи пермских чиновников заблокировал пять пабликов «ВКонтакте»

20 сентября 2022, 06:51
Фото: 1MI
Они распространяли ЛГБТ* и треш-контент.

Как сообщает краевой минтербез, за минувшую неделю по информации отдела информационной безопасности детской и молодежной среды Роскомнадзор заблокировал пять пабликов «ВКонтакте».

Три страницы из заблокированых распространяли ЛГБТ-контент, и по одному паблику суицидальной направленности и с треш-контентом.

«Первоначально целью создания Отдела было выявление агрессивного и экстремистского контента. — поясняет министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. — Однако в ходе работы мы увидели, что чаще в сети размещаются материалы, склоняющие несовершеннолетних к противоправным действиям, молодежь втягивают в суицидальные группы и группы, содержащие пропаганду ЛГБТ. Далее следуют сообщества националистического и экстремистского толка и сообщества, пропагандирующие наркотические вещества».

На этой неделе специалистами Отдела собраны материалы для ответа в Заксобрание Пермского края о мероприятиях, проведенных исполнительными органами государственной власти Пермского края, направленных на профилактику негативного влияния компьютерных игр на детей и подростков.

* Движение признано экстремистским в России.

#Интернет#Общество
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