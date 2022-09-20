За неделю Роскомнадзор с подачи пермских чиновников заблокировал пять пабликов «ВКонтакте»

Posted 20 сентября 2022,, 06:51
Published 20 сентября 2022,, 06:51
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Как сообщает краевой минтербез, за минувшую неделю по информации отдела информационной безопасности детской и молодежной среды Роскомнадзор заблокировал пять пабликов «ВКонтакте».
Три страницы из заблокированых распространяли ЛГБТ-контент, и по одному паблику суицидальной направленности и с треш-контентом.
«Первоначально целью создания Отдела было выявление агрессивного и экстремистского контента. — поясняет министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. — Однако в ходе работы мы увидели, что чаще в сети размещаются материалы, склоняющие несовершеннолетних к противоправным действиям, молодежь втягивают в суицидальные группы и группы, содержащие пропаганду ЛГБТ. Далее следуют сообщества националистического и экстремистского толка и сообщества, пропагандирующие наркотические вещества».
На этой неделе специалистами Отдела собраны материалы для ответа в Заксобрание Пермского края о мероприятиях, проведенных исполнительными органами государственной власти Пермского края, направленных на профилактику негативного влияния компьютерных игр на детей и подростков.
* Движение признано экстремистским в России.