За неделю Роскомнадзор с подачи пермских чиновников заблокировал пять пабликов «ВКонтакте»

«Первоначально целью создания Отдела было выявление агрессивного и экстремистского контента. — поясняет министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. — Однако в ходе работы мы увидели, что чаще в сети размещаются материалы, склоняющие несовершеннолетних к противоправным действиям, молодежь втягивают в суицидальные группы и группы, содержащие пропаганду ЛГБТ. Далее следуют сообщества националистического и экстремистского толка и сообщества, пропагандирующие наркотические вещества».