В Перми изменится движение на пяти автобусных маршрутах

Posted 23 сентября 2022, 07:40
Published 23 сентября 2022, 07:40
Modified 2 марта 2023, 14:36
Updated 2 марта 2023, 14:36
На автобусных маршрутах №3, №40, №45, №51 будут скорректированы графики движения. Изменения вступят в силу с 27 сентября, сообщают в администрации Перми.
Коррективы позволят повысить скорость движения автобусов по маршруту и сократить время в пути для пассажиров, считают в департаменте транспорта города. Расписание движения будет изменено на протяжении всего дня. Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.
Будет скорректировано расписание автобусного маршрута №4. Будет добавлено отправление в 05:39 от конечной остановки «Микрорайон Нагорный».
На маршруте №51 отправление от остановки «Торговый центр Речник» в 21:21 будет перенесено на 21:30.