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Posted 23 сентября 2022, 07:40

Published 23 сентября 2022, 07:40

Modified 2 марта 2023, 14:36

Updated 2 марта 2023, 14:36

В Перми изменится движение на пяти автобусных маршрутах

В Перми изменится движение на пяти автобусных маршрутах

23 сентября 2022, 07:40
Фото: 1MI
Сюжет
Пермская езда
Скорректируют графики автобусов №3, №4, №40, №45, №51.

На автобусных маршрутах №3, №40, №45, №51 будут скорректированы графики движения. Изменения вступят в силу с 27 сентября, сообщают в администрации Перми.

Коррективы позволят повысить скорость движения автобусов по маршруту и сократить время в пути для пассажиров, считают в департаменте транспорта города. Расписание движения будет изменено на протяжении всего дня. Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.

Будет скорректировано расписание автобусного маршрута №4. Будет добавлено отправление в 05:39 от конечной остановки «Микрорайон Нагорный».

На маршруте №51 отправление от остановки «Торговый центр Речник» в 21:21 будет перенесено на 21:30.

#Общество#Пермская езда
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