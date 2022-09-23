Жители Прикамья направили более 60 тысяч заявок на догазификацию

По словам Валерия Сухих, Пермский край добился выдающихся результатов в реализации программы: «Прикамье по праву можно считать одним из лидеров среди регионов России по газификации своих территорий. Большую роль в этом играет наше сотрудничество с ПАО «Газпром». Сегодня возможность подключиться к газу есть даже в отдаленных и небольших населенных пунктах, а значит, уровень комфорта наших жителей растет — и это главное», — отметил спикер.