Жители Прикамья направили более 60 тысяч заявок на догазификацию

Posted 23 сентября 2022, 07:00
Published 23 сентября 2022, 07:00
Modified 2 марта 2023, 14:36
Updated 2 марта 2023, 14:36
Жители Прикамья направили более 60 тыс. заявок на догазификацию, рассказал министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин. В рамках традиционного «правительственного часа» он представил депутатам промежуточные итоги региональной программы газификации.
Согласно данным в рамках программы до 2030 года в Прикамье планируется построить 284 распределительных газопровода. На эти цели будет выделено более 35 млрд рублей, большую часть из которых предоставит ПАО «Газпром» (20,3 млрд рублей). Также будут привлечены средства из федерального, регионального и местных бюджетов. ПАО «Газпром». Уже в этом году в эксплуатацию будет запущено 20 газопроводов.
По словам Валерия Сухих, Пермский край добился выдающихся результатов в реализации программы: «Прикамье по праву можно считать одним из лидеров среди регионов России по газификации своих территорий. Большую роль в этом играет наше сотрудничество с ПАО «Газпром». Сегодня возможность подключиться к газу есть даже в отдаленных и небольших населенных пунктах, а значит, уровень комфорта наших жителей растет — и это главное», — отметил спикер.
Артем Балахнин рассказал о промежуточных результатах реализации программы догазификации. Так, по состоянию на 19 сентября жители Пермского края направили порядка 62 тыс. заявок. При этом по 31,4 тыс. заявкам уже заключены договоры. Часть заявок была отклонена. Среди основных причин: заявки поданы от негазифицированных населенных пунктов или не соответствуют критериям догазификации. Всего в регионе бесплатно догазифицированы 15 653 земельных участка.
Также Артем Балахнин рассказал о дополнениях к региональной программе газификации на период 2021–2025 годов. Изменения позволят подключить к газу 75 населенных пунктов Прикамья или более, чем 18 тыс. домовладений. Согласно представленному рейтингу территорий по уровню выполнения договоров по газификации, лидерами среди муниципалитетов стали Лысьвенский городской, Юсьвенский и Кудымкарский муниципальные округа.
Отдельное внимание глава ведомства уделил социальным мерам поддержки, которые действуют на территории края. Речь идет о компенсациях для социальных категорий граждан расходов на подключение и обновление оборудования и компенсациях для всех категорий граждан расходов на доведении газопровода от границы земельных участков до фасада дома.