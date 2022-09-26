В Перми лишилась лицензии ещё одна управляющая компания

Основанием для принятия такого решения послужили неоднократные привлечения управляющей компании в течение 12 месяцев к административной ответственности. Директор УК Сергей Комиссаров был признан судом виновным за управление многоквартирными домами без наличия квалификационного аттестата. Предписание суда Комиссаров не выполнил, за что ему был вынесен штраф на сумму 122 тыс. 800 руб.