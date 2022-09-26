В Перми лишилась лицензии ещё одна управляющая компания

Posted 26 сентября 2022, 09:25
Published 26 сентября 2022, 09:25
Modified 2 марта 2023, 14:36
Updated 2 марта 2023, 14:36
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края об аннулировании лицензии ООО «УК «Молотов». Об этом сообщают в пресс-службе ИГЖН.
В августе решение об обращении в суд приняла Лицензионная комиссия. УК «Молотов» лишилась права на управление двумя последними своими домами в Перми по ул. Лякишева, 4 и ул. Емельяна Ярославского, 53.
Основанием для принятия такого решения послужили неоднократные привлечения управляющей компании в течение 12 месяцев к административной ответственности. Директор УК Сергей Комиссаров был признан судом виновным за управление многоквартирными домами без наличия квалификационного аттестата. Предписание суда Комиссаров не выполнил, за что ему был вынесен штраф на сумму 122 тыс. 800 руб.
Еще в двух домах от услуг УК «Молотов» отказались сами жильцы.