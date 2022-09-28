Аукцион на перевозку депутатов Заксобрания Прикамья в восьмой раз подряд выиграла одна и та же компания

Краевой парламент проводит подобные аукционы на поиск перевозчиков каждый год. В прошлые годы победителем аукциона также становилась компания «Транссервис». По данным «Спарк-Интерфакс», компания становится победителем аукционов на перевозку от краевого парламента с 2015 года. За последние 5 лет крупнейшими заказчиками услуг компании является Заксобрания Пермского края — 264,9 млн рублей, Пермская городская Дума — 26 млн рублей, Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края — 18 млн рублей.