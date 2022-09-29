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Posted 29 сентября 2022, 04:37

Published 29 сентября 2022, 04:37

Modified 2 марта 2023, 14:35

Updated 2 марта 2023, 14:35

Ночью на улице Уральской в Перми пожарные спасли из огня человека. Видео

Ночью на улице Уральской в Перми пожарные спасли из огня человека. Видео

29 сентября 2022, 04:37
Фото: 1MI
Пожар произошёл в квартире жилого дома.

Вчера, 28 сентября в 22:21 к спасателям поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Перми по ул. Уральская, 116. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве десяти человек личного состава и трёх единиц техники. На месте пожарные установили, что происходило горение в квартире на четвёртом этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Пожар был локализован и потушен в 22:32. Пожарными спасён один человек. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Видео: ВКонтакте/ЧП ДТП Пермь

#Видео#Общество#Пожар
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