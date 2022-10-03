«Почему школы нельзя охранять, как банки?» Кто и как обеспечивает безопасность ваших детей в Прикамье

«Чем хуже нравственная ситуация, чем хуже ситуация в стране, тем больше мы выходим на первый план. Но это губительное направление для развития безопасности, — говорит Андрей Козеев. — Если так будет дальше, то нам на каждый класс придется ставить бронированную дверь и решетки. Я противник этого направления развития».

Об этом же в беседе с журналистом Properm.ru упоминает и Андрей Белых: «Наверное, эти вопросы — нравственности, воспитания — главные. И они должны быть адресованы не охране. Начинать надо не с нас».