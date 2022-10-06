В Перми начали судить троих последователей Тесака

Posted 6 октября 2022,, 11:33
Published 6 октября 2022,, 11:33
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Дзержинском районном суде оглашено обвинительное заключение в отношении троих молодых людей, последователей националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Двое пермяков обвиняются в создании экстремистского сообщества «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» (ст. 282.1 ч.2 УК РФ), третий также назван следствием организатором движения (ст. 33 ч.3 — ст. 282.1 ч.1 УК РФ). Один из молодых людей полностью вину не признает, двое других — частично сознались в содеянном.
Процесс идет в закрытом для СМИ и слушателей режиме, судья Светлана Треногина ограничила доступ в зал в связи с тем, что преступление было совершено обвиняемыми до достижения несовершеннолетия. Сейчас всем троим более 18 лет. Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе суда, сейчас началась стадия судебного следствия, вызваны свидетели обвинения.
Как сообщали федеральные СМИ, 29 июня прошлого года в Перми, Брянской области и Комсомольске-на-Амуре проводились следственные действия в отношении группы молодых людей, входивших в неонацистские группировки «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» и «Молодежная организация '' Русь''» (МОР). По данным ФСБ, они также готовились к нападениям на полицейских, людей «неславянской внешности» и ЛГБТ*-активистов. Группы молодых людей устраивали тренировки в лесу и планировали раздобыть оружие. В ходе обысков по местам проживания были изъяты травматические пистолеты и боеприпасы, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика, средства связи и коммуникации, «содержащие фото и видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность».
В ходе обысков по местам их мест жительства оперативники также изъяли средства связи, ноутбуки и принтер, на котором печатались листовки экстремистского содержания. Участники признались в подготовке и проведении экстремистских акций, а также в создании экстремистской организации, деятельность которой направлена на свержение конституционного строя.
В 2009 году Максим Марцинкевич был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.16 сентября 2020 года его тело, а обнаружили в одной из камер следственного изолятора №3 Челябинска, где он ожидал отправки в Москву. По версии СКР, 36-летний осужденный, отбывавший десятилетний срок, покончил с собой, опасаясь пожизненного заключения после признания в двойном убийстве. В камере, где обнаружили тело, нашли несколько предсмертных записок. Марцинкевич был трижды приговорён к уголовному наказанию по статье 282 УК РФ. 27 июня 2017 года он был осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на продавцов спайсов, которые совершались в рамках проекта «Оккупай-Наркофиляй». В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, но в декабре того же года Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к тому же наказанию.
* Движение признано экстремистским в России.