Участвовал в СВО с первых дней. Стало известно о гибели 35-летнего военнослужащего из Пермского края

Posted 8 октября 2022, 07:52
Published 8 октября 2022, 07:52
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец поселка Мараты Кочевского округа Василий Минин. 24 сентября ему исполнилось 35 лет, а в 26 сентября он был убит. Мужчина участвовал в спецоперации с первых дней, только в июле приезжал в кроткий отпуск, следует сюжета ивановской телекомпании «Барс». Гибель военнослужащего также подтвердили в администрации Кочевского округа.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. На фоне СВО 21 сентября началась частичная мобилизация. Всего планируется мобилизовать 300 тыс. человек, говорили в Минобороны. Однако в документах это число не закреплено - в публичном доступе информации нет.
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