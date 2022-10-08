Участвовал в СВО с первых дней. Стало известно о гибели 35-летнего военнослужащего из Пермского края

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец поселка Мараты Кочевского округа Василий Минин. 24 сентября ему исполнилось 35 лет, а в 26 сентября он был убит. Мужчина участвовал в спецоперации с первых дней, только в июле приезжал в кроткий отпуск, следует сюжета ивановской телекомпании «Барс». Гибель военнослужащего также подтвердили в администрации Кочевского округа.