Поезд из Симферополя в Пермь проедет по Крымскому мосту. Вчера его отменили из-за взрыва

К 20:00 по московскому времени после оценки специалистами инфраструктуры моста было возобновлено движение поездов на его железнодорожной части. Утром, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли три человека, по предварительным данным находившихся в легковом автомобиле рядом с грузовиком. В Следственном комитете России сообщали, что водитель грузовика — это житель Краснодарского края. Возбуждено и расследуется уголовное дело.