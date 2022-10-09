Поезд из Симферополя в Пермь проедет по Крымскому мосту. Вчера его отменили из-за взрыва

Posted 9 октября 2022, 06:18
Published 9 октября 2022, 06:18
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
Поезд №142 «Симферополь — Пермь», который должен был отправиться в 2:10 8 октября, поедет из Феодосии сегодня, 9 октября, в 11:00. Он прибудет в Пермь в среду, 12 октября, в 14:40, информирует крымский перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем telegram-канале. Причиной задержки поездов стал взрыв на Крымском мосту. Из-за ЧП пассажиров разместили в пансионатах и отелях.
К 20:00 по московскому времени после оценки специалистами инфраструктуры моста было возобновлено движение поездов на его железнодорожной части. Утром, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли три человека, по предварительным данным находившихся в легковом автомобиле рядом с грузовиком. В Следственном комитете России сообщали, что водитель грузовика — это житель Краснодарского края. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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