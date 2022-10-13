История придворных лоббистов и дворцовых интриг через портреты

Posted 13 октября 2022, 07:08
Published 13 октября 2022, 07:08
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
За портрет Екатерины II во весь рост с натуры художник получил 12 000 рублей и право на ежегодное пособие еще в тысячу рублей.
Покровителями творца считались князь Потёмкин, светлейший князь Зубов и действительный тайный советник Попов.
Последний изображен на портрете, экспортирующемся в Донецком республиканском музее. Дворцовым интригам 18-ого века посвящен новый выпуск проекта «В рамках Донбасса».
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