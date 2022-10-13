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Posted 13 октября 2022, 07:08

Published 13 октября 2022, 07:08

Modified 2 марта 2023, 14:35

Updated 2 марта 2023, 14:35

История придворных лоббистов и дворцовых интриг через портреты

13 октября 2022, 07:08
Австрийский живописец Иоганн Баптист Лампи Старший вписал свое имя в историю не только умелой кистью, но и талантом к зарабатыванию денег.

За портрет Екатерины II во весь рост с натуры художник получил 12 000 рублей и право на ежегодное пособие еще в тысячу рублей.

Покровителями творца считались князь Потёмкин, светлейший князь Зубов и действительный тайный советник Попов.

Последний изображен на портрете, экспортирующемся в Донецком республиканском музее. Дворцовым интригам 18-ого века посвящен новый выпуск проекта «В рамках Донбасса».

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