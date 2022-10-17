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Posted 17 октября 2022,, 11:10

Published 17 октября 2022,, 11:10

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Один клик — и ты преступник. Минтербез рассказал пермякам, как не стать экстремистами

17 октября 2022, 11:10
Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало советы, которые помогут не стать экстремистом. Если коротко — почистите свои страницы в социальных сетях, закройте их для публичного доступа. Правда, и это может не помочь.

Избегайте «пограничных» тем

Специалисты отмечают, что не стоит постить, репостить или лайкать материалы, которые могут быть опасны. Стоит избегать разговоров на тему религии, расовой и половой принадлежности: «Помните, закон не понимает шуток. Всё написанное воспринимается буквально», — уточняет пресс-служба.

В России сейчас рассматривают законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ* не только среди детей, но и среди взрослых. Он уже получил положительный отзыв правительства. За пропаганду среди взрослых предлагается штрафовать на сумму от 50 до 100 тыс. рублей. Во время общественных обсуждений статс-секретарь-заместителя министра культуры РФ Анна Манива пояснила, что такое пропаганда: «Если что-то демонстрируется, значит уже пропагандируется». Ожидается, что законопроект примут.

Закройте профили в социальных сетях

Минтербез призывает сделать недоступными профили в социальных сетях для размещения комментариев и постов от других пользователей, так как если они разместят что-то запрещенное, то отвечать за это можете и вы.

Отметим, что если вы решите закрыть профиль не только для комментариев, но еще и для просмотра для пользователей, которых нет у вас в друзьях, это не значит, что можно публиковать все, что угодно. К вам в друзья могут добавиться силовики, которые заведут уголовное дело, если увидят что-либо запрещенное.

Не лайкайте

Лайк или репост материалов сомнительного характера может расцениваться как согласие или одобрение материала: «Вы уже высказали свою солидарность и можете понести за это ответственность», — уточняет Минтербез

В июле 2022 года преподавателя из Алтайского края Алексея Аргунова оштрафовали за отметку «класс» к видеоролику Арнольда Шварценеггера, который высказывался о спецоперации. Мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей — это минимальное наказание по статье о дискредитации ВС РФ, максимальная — 50 тыс. рублей.

Удалите весь сомнительный контент

Министерство территориальной безопасности Пермского края призывает удалить весь потенциально опасный контент со страниц в соцсетях: «Удалите всё то, что может создать вам проблемы уже в недалёком будущем».

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество
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