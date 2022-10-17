Один клик — и ты преступник. Минтербез рассказал пермякам, как не стать экстремистами

Отметим, что если вы решите закрыть профиль не только для комментариев, но еще и для просмотра для пользователей, которых нет у вас в друзьях, это не значит, что можно публиковать все, что угодно. К вам в друзья могут добавиться силовики, которые заведут уголовное дело, если увидят что-либо запрещенное.