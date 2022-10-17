Один клик — и ты преступник. Минтербез рассказал пермякам, как не стать экстремистами

Posted 17 октября 2022,, 11:10
Published 17 октября 2022,, 11:10
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Специалисты отмечают, что не стоит постить, репостить или лайкать материалы, которые могут быть опасны. Стоит избегать разговоров на тему религии, расовой и половой принадлежности: «Помните, закон не понимает шуток. Всё написанное воспринимается буквально», — уточняет пресс-служба.
В России сейчас рассматривают законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ* не только среди детей, но и среди взрослых. Он уже получил положительный отзыв правительства. За пропаганду среди взрослых предлагается штрафовать на сумму от 50 до 100 тыс. рублей. Во время общественных обсуждений статс-секретарь-заместителя министра культуры РФ Анна Манива пояснила, что такое пропаганда: «Если что-то демонстрируется, значит уже пропагандируется». Ожидается, что законопроект примут.
Минтербез призывает сделать недоступными профили в социальных сетях для размещения комментариев и постов от других пользователей, так как если они разместят что-то запрещенное, то отвечать за это можете и вы.
Отметим, что если вы решите закрыть профиль не только для комментариев, но еще и для просмотра для пользователей, которых нет у вас в друзьях, это не значит, что можно публиковать все, что угодно. К вам в друзья могут добавиться силовики, которые заведут уголовное дело, если увидят что-либо запрещенное.
Лайк или репост материалов сомнительного характера может расцениваться как согласие или одобрение материала: «Вы уже высказали свою солидарность и можете понести за это ответственность», — уточняет Минтербез
В июле 2022 года преподавателя из Алтайского края Алексея Аргунова оштрафовали за отметку «класс» к видеоролику Арнольда Шварценеггера, который высказывался о спецоперации. Мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей — это минимальное наказание по статье о дискредитации ВС РФ, максимальная — 50 тыс. рублей.
Министерство территориальной безопасности Пермского края призывает удалить весь потенциально опасный контент со страниц в соцсетях: «Удалите всё то, что может создать вам проблемы уже в недалёком будущем».
* Движение признано экстремистским в России.