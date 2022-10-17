Володин: В России примут закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Во время парламентских слушаний о полном запрете пропаганды ЛГБТ спикер парламента объяснил, что депутаты обсуждают предложения законов, цель которых обеспечить права россиян на защиту от нежелательной пропаганды. Об этом сообщает «Дума ТВ». По словам Володина, сегодня количество жителей РФ, которым надоела реклама ЛГБТ, увеличилось вдвое. Вред ее очевиден, поэтому нужны меры защиты.

По информации atas.info, Вячеслав Володин напомнил, что задача парламентариев — гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их. Он добавил, что страны, которые распространяют нетрадиционные ценности, «разрушают нормальный мир».

По его мнению, такие государства — не друзья России, а враги. Пропаганда, которую они поощряют, наносит больший вред, чем прямая агрессия.

По предоставленным ВЦИОМ данным, за последние 10 лет количество россиян, заявивших, что в стране развивается пропаганда ЛГБТ, увеличилось вдвое.

Напомним, летом депутаты от КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР разработали законодательный документ о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В проекте закона предусмотрено запрещение выдачи кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы с пропагандой ЛГБТ.