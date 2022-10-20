«Если не хотим гражданской войны». Регионы выдали мобилизованным слишком разные «подъемные»

В Указе Президента РФ от 21 сентября 2022 года говорится о том, что на период службы мобилизованные будут получать выплаты, соответствующие денежному довольствию контрактников. Соответственно, им обещают выплачивать не менее 195 тыс. рублей в месяц, сказано на правительственном сайте «Объясняем.рф». Чем выше звание, тем больше сумма. Зарплата моблизованных зависит от того, будут ли они участвовать в спецоперации на Украине или останутся охранять новую территорию России; разряда (всего существует 40 разрядов, оклады по ним начинаются от 14,4 тыс. рублей), наличие классной квалификации, выслуги, надбавок за особые условия военной службы.