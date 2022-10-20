«Если не хотим гражданской войны». Регионы выдали мобилизованным слишком разные «подъемные»

Posted 20 октября 2022,, 06:15
Published 20 октября 2022,, 06:15
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Добровольцам и мобилизованным, призванным для участия в СВО на Украине положены зарплаты, единовременные «подъемные», а их семьям — льготы, выплаты, компенсации. Разные меры поддержки принимаются на разных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. Поэтому суммы и помощь в регионах разные.
На рассмотрение Государственной думы РФ 28 сентября был внесен законопроект о единовременной выплате мобилизованным в размере 300 тыс. рублей. Это обновленнный проект закона. Он предусматривает введение единовременной выплаты в 300 тысяч рублей мобилизованным, освобождение их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам, выплату ежемесячного пособия для детей до трех лет, а также пособия для беременной супруги мобилизованного и выплату компенсации 50 процентов стоимости ОСАГО.
Помимо этого, мобилизованных граждан и членов их семей планируют освободить от платы за жилые помещения, коммунальные услуги, взносов за капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством России.
В Указе Президента РФ от 21 сентября 2022 года говорится о том, что на период службы мобилизованные будут получать выплаты, соответствующие денежному довольствию контрактников. Соответственно, им обещают выплачивать не менее 195 тыс. рублей в месяц, сказано на правительственном сайте «Объясняем.рф». Чем выше звание, тем больше сумма. Зарплата моблизованных зависит от того, будут ли они участвовать в спецоперации на Украине или останутся охранять новую территорию России; разряда (всего существует 40 разрядов, оклады по ним начинаются от 14,4 тыс. рублей), наличие классной квалификации, выслуги, надбавок за особые условия военной службы.
Для военнослужащих-контрактников предусмотрены стандартные льготы:
Участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», предусматривающий дополнительные льготы, в том числе компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%, освобождение от уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налога.
После выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы и получать медпомощь в рамках программы госгарантий вне очереди. Кроме того, появится возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время, 15 дней дополнительного отпуска, право на еще одно профессиональное образование, ежемесячные выплаты. Кроме того, на 32% увеличивается пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца от размера социальной.
Самые острые баталии связаны с региональными выплатами. Губернаторы не отменили празднование Нового года и другие расходы, деньги на которые, по мнению населения, можно было бы направить на выплаты мобилизованным. В результате под натиском общественного мнения многие руководители субъектов РФ приняли решение о региональной единовременной выплате.
Пока непреклонны остались власти Мордовии, Приморского края, Тюменской, Нижегородской, Ульяновской, Смоленской, Ивановской областей — там региональных выплат мобилизованным нет. Не принято до сих пор решение о единовременных региональных «подъемных» властями Свердловской области.
Во многих регионах единовременные выплаты получат только добровольцы, служащие именных батальонов: в Бурятии, в Чувашии, в Хабаровском крае, Кировской области, Магаданской области, Орловской области, Читинской, Еврейской автономной области. Решений о выплатах мобилизованным там также нет.
Нет информации о выплатах региональных «подъемных» в Чечне, известно только, что контрактники получают от республики по 300 тыс. рублей. В остальных регионах выплаты разнятся от 30 тыс. рублей (Северная Осетия) до 300 тыс. рублей (Москва).
Эксперты отмечают, что вопрос надо срочно решать на федеральном уровне, если не хотим «гражданской войны» среди бойцов. Совет Федерации РФ и Комитет Госдумы по обороне получили задание разобраться с системой выплат мобилизованным россиянам. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, неравное распределение средств по регионам — несправедливо. «Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе — недопустима задержка выплат», — сказала она.
Напомним, что Пермский край принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — по 100 тысяч рублей. Такую же сумму «подъемных» получили контрактники батальона «Молот». Добровольцы не из «Молота» заключают контракт с Министерством обороны РФ и получают денежное довольствие в соответствии с условиями контракта.
Мер социальной поддержки в регионах страны достаточно много, вплоть до предоставления для питомца мобилизованного бесплатного места в приюте для животных. Самые популярные меры — это оказание психологической и юридической помощи семьям, а также «адресной» помощи (одним необходимо место в детском саду, другим ремонт крыши, третьим дрова, четвертым продукты питания). В таблице ниже там, где «адресная» помощь — значит, что на уровне субъекта РФ не принято решений о какой-то общей помощи для всех семей мобилизованных.
По поводу получения льгот (первоочередное место в детский сад, социальная помощь на дому и прочим) почти везде есть какие-то условия: одни меры поддержки предоставляют только семьям раненых или погибших в ходе СВО, другими мерами можно будет воспользоваться только, когда участник СВО получит статус «ветеран боевых действий».
В таблице мы оставили безусловные меры поддержки, те, ради которых не надо собирать десятки справок и бумажек, получать статусы, не надо быть малоимущими.
Но даже эти безусловные меры поддержки не совершенны, не доработаны. В Карелии, например, сейчас идет бурное обсуждение, почему помощь в виде бесплатного питания в школах не распространяется на пасынков и падчериц военнослужащих?
Единовременные выплаты и социальная помощь мобилизованным, добровольцам и их семьям
|Регион
|Единовременная региональная выплата (тыс. рублей)
|Иная социальная помощь семьям
|Республика Адыгея
|100
|отмена платы за детские сады детям мобилизованных
|Республика Башкортостан
|200 + суточные (2 тыс. рублей в сутки)
|отмена платы за детские сады, отмена платы за горячее питание детям с 5 по 11 классы, бесплатный проезд в общественном транспорте для детей
|Республика Бурятия
|200 — только добровольцам
|отмена платы за детские сады
|Республика Алтай
|100
|адресная
|Республика Дагестан
|100
|рассматривается отмена платы за детские сады
|Республика Ингушетия
|100
|адресная
|Кабардино-Балкарская Республика
|25 ежемесячно
|адресная
|Республика Калмыкия
|50
|— ежемесячная денежная выплата в размере 30% стоимости оплаты ЖКУ
— 1200 на каждого школьника из семьи мобилизованного ежемесячно
|Карачаево-Черкесская Республика
|100
|адресная
|Республика Карелия
|50
|отмена платы за детсад, бесплатное горячее питание школьникам с 5 по 11 классы
|Республика Коми
|100
|адресная
|Республика Марий Эл
|50
|адресная
|Республика Мордовия
|нет
|бесплатное горячее питание для учащихся школ и учреждений СПО
|Республика Саха-Якутия
|200
|отмена платы в детсадах, бесплатное горячее питание учащихся 5–11 классов
|Республика Северная Осетия-Алания
|30
|бесплатное питание детей с 1 по 11 классы
|Республика Татарстан
|20 каждому ребенку мобилизованного
|бесплатное горячее питание школьников
|Республика Тыва
|
100
|продуктовые наборы, по одной голове мелкого рогатого скота и уголь или дрова
|Удмуртская Республика
|50 (мобилизованным и добровольцам)
|адресная
|Республика Хакасия
|
единовременно:
|отмена платы за капремонт
|Чеченская республика
|300 — добровольцы
|нет информации
|Чувашская Республика — Чувашия
|300 — контрактникам батальона связи «Атӑл»
|горячее питание школьникам
|Алтайский край
|100
|адресная
|Краснодарский край
|100
|адресная
|Красноярский край
|
100
|адресная
|Приморский край
|нет
|отмена платы за детские сады, бесплатное питание в школах Владивостока
|Ставропольский край
|
50 — мобилизованным
|адресная
|Хабаровский край
|250 — только добровольцам батальонов региона
|отмена платы за детсад, горячее питание в школах
|Амурская область
|единовременно 10 тыс. на ребенка, 18 тыс. на ЖКУ
|отмена платы за детсад, горячее питание в школах
|Архангельская область
|100
+ 50 тыс. на каждого ребенка-студента
|отмена платы за детсад, горячее питание в школах
|Астраханская область
|75
|снижение платы за детсад
|Белгородская область
|100
|3 тыс. рублей ежемесячно на питание ребенка в детском учреждении
|Брянская область
|
200 — мобилизованным
|подъемное пособие в размере 25 процентов оклада военнослужащего на каждого члена семьи
|Владимирская область
|100
|отмена платы за детсады, бесплатное питание школьникам и студентам
|Волгоградская область
|100
|отмена платы за детсады, бесплатное горячее питание школьников с 5 по 11 класс и студентов СПО
|Вологодская область
|
100
|отмена платы за детсады, бесплатное горячее питание школьников с 5 по 11 класс
|Воронежская область
|120
|отмена платы за детсады, бесплатное горячее питание школьников
|Ивановская область
|нет
|бесплатное горячее питание школьников
|Иркутская область
|100
|на рассмотрении
|Калининградская область
|100
|на рассмотрении
|Калужская область
|100
|отмена платы за детсады, бесплатное горячее питание школьников
|Камчатская область
|100
|бесплатное горячее питание школьников
|Кемеровская область
|200
|бесплатное горячее питание школьников и студентов
|Кировская область
|200 — добровольцам, проходящим военную службу по контракту в именных воинских подразделениях Кировской области
|отмена платы за детсад, бесплатный проезд для детей
|Костромская область
|50
|льготы на питание школьников
|Курганская область
|на рассмотрении
|адресная
|Курская область
|100
|бесплатное питание студентов СПО
|Ленинградская область
|100 — для мобилизованных
300 — для добровольцев именных батальонов
|компенсации за ЖКУ и плату за детсад
|Липецкая область
|50
|на рассмотрении
|Магаданская область
|150 — только добровольцам-контрактникам
|на рассмотрении
|Московская область
|200
|отмена платы в детсадах, бесплатное горячее питание школьников
|Мурманская область
|100
+ 20 единовременно на ребенка
|отмена платы в детсадах
|Нижегородская область
|нет
|
отмена платы за детсады, школьное питание,
|Новгородская область
|100
|отмена платы за детсад, проезд и питание детей
|Новосибирская область
|100
|льготы за питание в школах и компенсации за детский сад
|Омская область
|100
|отмена платы в детсадах, бесплатное горячее питание школьников
|Оренбургская область
|50
|бесплатное питание школьников
|Орловская область
|100 — только добровольцам, отправленным в 3-ий армейский корпус
|ежемесячная компенсация 50% расходов на оплату капитального ремонта, отмена платы за детсады, горячее питание школьников
|Пензенская область
|300 — только контрактникам
|50% компенсация за ЖКУ, отмена оплаты за детсад
|Пермский край
|
100 — мобилизованным
100 — добровольцам-контрактникам из отряда «Молот»
|отмена платы за детский сад, на рассмотрении бесплатное питание школьников с 5 по 11 классы
|Псковская оласть
|
50 — мобилизованным
|отмена платы за детский сад, бесплатное питание школьников
|Ростовская область
|150
|освобождение от платы за детсад, бесплатное горячее питание для школьников с 5 по 11 класс и студентов
|Рязанская область
|100
|отмена платы за детсад
|Самарская область
|50
|освобождение от платы за детсад, бесплатное горячее питание для школьников
|Саратовская область
|50 — мобилизованным
125 — добровольцам-контрактникам
|освобождение от платы за детсад, бесплатное горячее питание для школьников
|Сахалинская область
|
300 — мобилизованным
|компенсация за обслуживание домо и капремонт 50%
|Свердловская область
|на рассмотрении
|на рассмотрении
|Смоленская область
|нет
|бесплатные горячие завтраки учащимся 5 — 11-х классов
|Тамбовская область
|
50 — мобилизованным
|на рассмотрении
|Тверская область
|150
|адресная
|Томская область
|100
|освобождение от платы за детсад, бесплатное горячее питание для школьников
|Тульская область
|100 — мобилизованным
100 — добровольцам-контратникам
10 тыс. рублей на каждого ребенка
|компенсация взносов на капитальный ремонт в размере 50%
|Тюменская область
|
100 — мобилизованным
|адресная
|Ульяновская область
|нет
|
бесплатное питание в школах и проезд на общественном транспорте
|Челябинская область
|20 тыс. на ребенка
|компесация за детсад и горячее питание школьников
|Читинская область
|100 — только добровольцам, поступившим на службу в именной батальон «Даурский»
|адресная помощь
|Ярославская область
|50 — мобилизованным
100 — добровольцам-контрактникам
|отмена платы за детсад
|Москва
|300 — мобилизованным
300 — контрактникам
|бесплатное питание школьников
|Еврейская авт. область
|100 — добровольцам-контрактникам
|нет
|Агинский Бурятский авт. округ
|нет
|дрова нуждающимся семьям
|Ханты-Мансийский авт. округ — Югра
|250 при заключении контракта, 250 после его истечения — мобилизованным и добровольцам
|компенсация за детские сады, бесплатное питание школьникам
|Чукотский авт. округ
|
100 — семьям мобилизованных
|компенсация за ЖКУ
|Ямало-Ненецкий авт. округ
|300 — мобилизованным
300 — контрактникам
|сертификаты на 120 тыс. на медицинские услуги семьям, оплата обучению вождения легковых автомобилей, оплата обучения детей в колледжах или вузах
|Московская область
|200 — мобилизованным
200 — добровольцам
|бепслатное питание школьников
|Республика Крым
|200
|адресная помощь
UPD: Данные по дотациям меняются быстро, так как регионы начинают принимать решения по текущей ситуации.