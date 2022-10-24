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Posted 24 октября 2022, 04:47

Published 24 октября 2022, 04:47

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Власти Свердловского района добиваются сноса павильона у БЦ «Грин Плаза»

24 октября 2022, 04:47
Власти Свердловского района добиваются сноса павильона у БЦ «Грин Плаза»

Администрация Свердловского района Перми требует признать торговый павильон по ул. Куйбышева, 95в самовольной постройкой и снести его. Власти района обратились за этим в Краевой арбитражный суд.

По данному адресу расположен торговый павильон, в котором сейчас функционируют 13 торговых точек.

По требованию администрации суд наложил на объект обеспечительные меры Управлению Росреестра по Пермскому краю запрещено регистрировать сделки в отношении участка и постройки по ул. Куйбышева, 95в.

#Общество#Снос нто
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