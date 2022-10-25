Депутаты ЗС Прикамья поддержали новые законопроекты о штрафах за пропаганду ЛГБТ*

Спешка обусловлена рассмотрением двух законопроектов на федеральном уровне. Депутаты одобрили запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и установление штрафов за пропаганду ЛГБТ среди людей всех возрастов, а не только среди детей. Никакого обсуждения законопроектов не было, в один момент слово попросил депутат Николай Благов, однако его он просто сообщил, что поддерживает изменения. Все депутаты поддержали законопроекты.