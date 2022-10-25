Депутаты ЗС Прикамья поддержали новые законопроекты о штрафах за пропаганду ЛГБТ*

Posted 25 октября 2022,, 11:20
Published 25 октября 2022,, 11:20
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Перми состоялось внеочередное заседание краевого ЗС. Из 60 избранных депутатов были зарегистрированы 49 человек, сообщили во время трансляции заседания ЗС. Само заседание длилось 10 минут, учитывая прослушивание гимна в начале и в конце.
Спешка обусловлена рассмотрением двух законопроектов на федеральном уровне. Депутаты одобрили запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и установление штрафов за пропаганду ЛГБТ среди людей всех возрастов, а не только среди детей. Никакого обсуждения законопроектов не было, в один момент слово попросил депутат Николай Благов, однако его он просто сообщил, что поддерживает изменения. Все депутаты поддержали законопроекты.
* Движение признано экстремистским в России.
Изменения в закон касаются не только пропаганды ЛГБТ, но и пропаганды педофилии, демонстрации информации, которая побуждает к смене пола в интернете, СМИ, книгах, кино, рекламе.
Запрет касается пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.
Для граждан штрафы за пропаганду ЛГБТ среди взрослых составят от 50 до 100 тыс. рублей, среди детей — от 100 до 200 тыс. рублей. Если пропагандировать в интернете среди взрослых то вас могут оштрафовать на 100–200 тыс. рублей, если среди детей — 200–400 тыс. рублей. Законопроекты в Госдуме должны рассмотреть в конце октября.