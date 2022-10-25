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Posted 25 октября 2022,, 11:20

Published 25 октября 2022,, 11:20

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Депутаты ЗС Прикамья поддержали новые законопроекты о штрафах за пропаганду ЛГБТ*

Депутаты ЗС Прикамья поддержали новые законопроекты о штрафах за пропаганду ЛГБТ*

25 октября 2022, 11:20
Фото: Properm.ru
Депутаты проголосовали единогласно за введение штрафов за пропаганду ЛГБТ. Рассмотрение законопроектов пройдет в Госдуме в конце месяца.

В Перми состоялось внеочередное заседание краевого ЗС. Из 60 избранных депутатов были зарегистрированы 49 человек, сообщили во время трансляции заседания ЗС. Само заседание длилось 10 минут, учитывая прослушивание гимна в начале и в конце.

Спешка обусловлена рассмотрением двух законопроектов на федеральном уровне. Депутаты одобрили запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и установление штрафов за пропаганду ЛГБТ среди людей всех возрастов, а не только среди детей. Никакого обсуждения законопроектов не было, в один момент слово попросил депутат Николай Благов, однако его он просто сообщил, что поддерживает изменения. Все депутаты поддержали законопроекты.

* Движение признано экстремистским в России.

Изменения в закон касаются не только пропаганды ЛГБТ, но и пропаганды педофилии, демонстрации информации, которая побуждает к смене пола в интернете, СМИ, книгах, кино, рекламе.

Запрет касается пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Для граждан штрафы за пропаганду ЛГБТ среди взрослых составят от 50 до 100 тыс. рублей, среди детей — от 100 до 200 тыс. рублей. Если пропагандировать в интернете среди взрослых то вас могут оштрафовать на 100–200 тыс. рублей, если среди детей — 200–400 тыс. рублей. Законопроекты в Госдуме должны рассмотреть в конце октября.

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