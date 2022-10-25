Городская дума приняла решение, какого цвета должны быть гаражи в Перми

Posted 25 октября 2022, 20:54
Published 25 октября 2022, 20:54
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Депутаты Пермской городской Думы рассмотрели проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства на территории города. В частности, предлагается установить требования к внешнему виду и размеру некапитальных гаражей, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Предлагается, что площадь таких объектов не должна превышать 24 квадратных метра, стены и ворота должны быть цвета слоновой кости, а кровля — шоколадного цвета. Отмечается, что вводимые требования будут касаться только вновь построенных гаражей.
В итоге, депутаты утвердили соответствующий проект решения. Однако отметили, что к обсуждению данного вопроса еще нужно будет вернуться.