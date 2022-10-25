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Posted 25 октября 2022, 20:54

Published 25 октября 2022, 20:54

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Городская дума приняла решение, какого цвета должны быть гаражи в Перми

Городская дума приняла решение, какого цвета должны быть гаражи в Перми

25 октября 2022, 20:54
Фото: Properm.ru
Приняты также требования к площади гаражей.

Депутаты Пермской городской Думы рассмотрели проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства на территории города. В частности, предлагается установить требования к внешнему виду и размеру некапитальных гаражей, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Предлагается, что площадь таких объектов не должна превышать 24 квадратных метра, стены и ворота должны быть цвета слоновой кости, а кровля — шоколадного цвета. Отмечается, что вводимые требования будут касаться только вновь построенных гаражей.

В итоге, депутаты утвердили соответствующий проект решения. Однако отметили, что к обсуждению данного вопроса еще нужно будет вернуться.

#Общество#Дума
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