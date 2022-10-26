Пермский ТЮЗ приостановил показ спектакля «Гуд бай, Берлин!» из-за нападок чувствительных зрителей

«Я просто не в силах была это слушать дальше, встала и на весь зал потребовала остановить спектакль. Обратилась к актёрам, зрителям. Кто-то кричал, что согласен со мной, были голоса, просившие меня замолчать, но люди в основном инертны, просто бояться высказать своё мнение, даже если не согласны и сидели молча, глотая вместе со своими детьми всё это дерьмо. Конечно, я была на эмоциях от шока увиденного», — пояснила пермячка.