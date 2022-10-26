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Posted 26 октября 2022, 11:42

Published 26 октября 2022, 11:42

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Пермский ТЮЗ приостановил показ спектакля «Гуд бай, Берлин!» из-за нападок чувствительных зрителей

26 октября 2022, 11:42
Спектакль показывали с 2019 года, однако в последнее время на фоне СВО некоторые зрители начали воспринимать происходящее на сцене не как культурные продукты, доносящие какие-то мысли, а как стремление уничтожить детскую психику.

Пермский ТЮЗ отменил показ спектакля «Гуд бай, Берлин!» (12+), который был поставлен еще в 2019 году, на фоне недовольства некоторых зрителей и ситуации в стране.

«Пермский театр юного зрителя, понимая обостренность сегодняшней мировой социально-политической повестки, приостанавливает показ спектакля и приносит зрителям искренние извинения за возможные доставленные неудобства», — следует из ответа театра Properm.ru.

Что послужило причиной?

В редакции Properm.ru оказался отзыв пермячки Надежды Проскуриной, которая осталась крайне недовольна содержанием спектакля — она сопровождала 7-классников. По словам Надежды, со сцены шла откровенная пропаганда гомосексуализма, ранней сексуальной жизни и орального секса, при этом по сценарию подросткам 14 лет. Она считает, что в театре не место сексуальному просвещению, тем более через «откровенную грязь и похабщину».

По словам пермячки, была еще одна сцена, которая ее возмутила, в ней якобы призрак немецкого солдата оскорбляет русского «Ивана».

«Я просто не в силах была это слушать дальше, встала и на весь зал потребовала остановить спектакль. Обратилась к актёрам, зрителям. Кто-то кричал, что согласен со мной, были голоса, просившие меня замолчать, но люди в основном инертны, просто бояться высказать своё мнение, даже если не согласны и сидели молча, глотая вместе со своими детьми всё это дерьмо. Конечно, я была на эмоциях от шока увиденного», — пояснила пермячка.

Надежда Проскурина заявила Properm.ru, что после спектакля к ней подошел представитель ТЮЗа и предложил пообщаться с режиссером, но она считает, что общение с человеком, который поставил такой спектакль, бессмысленно. Спектакль женщина описала как «вредительство для психики и ценностного фундамента подрастающего поколения». Пермячка объединилась с другими родителями, она также собирается подать заявление в прокуратуру, чтобы спектакль проверили.

О чем спектакль на самом деле?

Посмотреть в пермском ТЮЗе в ближайшее время спектакль не получится, так как его отменили. При этом его демонстрировали довольно редко в последнее время, следующий показ был намечен на середину декабря.

В театре уточняют, что главная цель спектакля — отрытый разговор о проблемах поколения, которое находится на пороге вхождения в самостоятельную жизнь: «Герои спектакля, подростки Майк и Чик встречают на своем пути разных людей с гипертрофированными качествами, призванными обнажить человеческие пороки и выявить важность основополагающих гуманистических ценностей. Важнейший вывод спектакля и пьесы, что важно оставаться человеком любящим, думающим, помогающим и ценящим каждую человеческую жизнь».

При этом спектакль получил с 2019 года положительные отзывы как от профессионального сообщества, так и от зрителей-подростков.

Например, ученица 8 класса гимназии Дягилева отмечала, что спектакль произвел впечатление: «Заставил задуматься о многих вещах: дружбе, любви, социальном устройстве, взаимоотношениях людей и одиночестве. Ученики пермской школы №12 также высказывались о спектакле позитивно.

Спектакль «Гуд бай, Берлин!», поставлен по пьесе Роберта Коаля. Спектакли по пьесе также были поставлены в Красноярске, Нижнем Новогороде, Иркутске и многих других городах.

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