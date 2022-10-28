«Бэ-ушные бревна и доски бэ-ушные». В Пермском крае ветерану труда некачественно отремонтировали дом

Журналисту Properm.ru удалось связаться с ним. По словам Романа Курочкина, при ремонте, действительно, был использован бывший в употреблении пиломатериал, но потому что он был «сухой». «Это сухой, хороший материал, — пояснил он, — я бы мог новый завезти, но он же был бы сырой, а этот проверенный». По поводу нарушений, допущенных при строительстве, он говорит, что «нет ничего страшного», «всё поправимо», а также заявляет, что родственники хозяйки дома очень мешали проводить работы. По словам подрядчика, он отремонтировал уже примерно 20 домов, в которых живут ветераны, и ни от кого нареканий не было. «Я еще сверх сметы им установил железные подпорки, ведь дом 8 на 8 из бруса, внутри несущих стен нет, балки потолочные длиной 8 метров, они же провисают», — пояснил он.