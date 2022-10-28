«Бэ-ушные бревна и доски бэ-ушные». В Пермском крае ветерану труда некачественно отремонтировали дом

Posted 28 октября 2022, 02:03
Published 28 октября 2022, 02:03
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Анна Беляева родилась в 1931 году, является ветераном труда и тружеником тыла, имеет право на социальные льготы. В 2020 году она обратилась в территориальное управление Министерства социальной защиты Пермского края с просьбой оказать ей помощь в ремонте жилья. В декабре 2020 года ей сообщили, что помощь назначена, а в 2021 году сказали, что будет выделено 150 тыс. рублей — на ремонт дома.
По словам родственников Анны Беляевой, подрядчика предоставила соцзащита, им оказался индивидуальный предприниматель Роман Курочкин. С ним Анна Исаковна подписала договор на оказание услуг по ремонту дома. В работы по договору входили: ремонт стен, замена окон, укрепление фундамента, ремонт кровли. Объем работ и сроки сдачи были определены предварительным расчетом, который прилагался к договору.
Оплата была произведена за счет средств бюджета Пермского края в соответствии с Порядком предоставления срочных социальных услуг в виде материальной помощи гражданам, признанным нуждающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
С 20 сентября по 31 октября 2021 года бригада ИП Курочкина ремонтировала дом, используя бывшие в употреблении строительные материалы, с нарушением строительных технологий. Оплатили им всё, что полагалось по договору.
«Ну, сказали ей подписать акт приемки работ, она подписала, а не хотела. Ремонт сделали некачественный. Бэ-ушные материалы привезли: и бревна, и доски, — рассказывает дочь Анны Беляевой Татьяна. — Мы же сразу всё сфотографировали, спрашивали, почему? Ведь не стоят они тех денег, которые им заплатили! »
Родственники, искренне возмущенные таким отношением к Анне Исаковне, обратились к местному депутату Владимиру Кожевникову, а тот, в свою очередь, обратился в прокуратуру Карагайского района с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования.
«Ремонт был выполнен ненадлежащим образом, состояние жилого помещения только ухудшилось. При приемке и оценке выполненных работ квалифицированные специалисты не привлекались, приемка работ была выполнена по формальному признаку.
В настоящий момент жилое помещение не обеспечивает комфортные условия проживания, дыры в стенах и окнах, обледенение стен и окон с последующим конденсатом и влагой, более того — перекос стен и стропил крыши создает риск обрушения дома и подвергает жизнь и здоровье опасности», — написал Владимир Кожевников в обращении к прокурору.
Проверка, проведенная прокуратурой вместе с представителем отдела капстроительства администрации Карагайского района, установила, что ремонт выполнен некачественно: на ростверке фундамента местами проморожен верхний слой бетона, что приводит к его разрушению, при замене бруса некачественно проконопачены швы, при смене стропильных ног и укреплении деревянных стен использован пиломатериал, бывший в употреблении.
Кроме того, стыки между сэндвич-панелью и брусом в оконном проеме не заполнены монтажной пеной, что приводит к промерзанию стены и окна, укрепления деревянных стен имеют только по одному сжиму из металлических пластин, в связи с чем укрепление стены фактически не произведено, требуется установка дополнительных сжимов.
Прокурором Карагайского района ИП Курочкину внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Но подрядчик на представление не отреагировал. Тогда прокурор, защищая интересы ветерана труда, труженицы тыла и закон, обратился с иском в суд, а также возбудил дело об административном правонарушении.
В суде прокуратура указала, что допущенные при проведении ремонтных работ нарушения являются недопустимыми, грубо нарушают жилищные права Анны Беляевой и права на получение социальной помощи.
Ответчик Роман Курочкин в суде со всеми претензиями согласился, обещал исправить нарушения.
Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Индивидуального предпринимателя обязали безвозмездно устранить строительные нарушения. Срок — два месяца со дня вступления в силу судебного решения. Решение в силу вступило.
«Приехала бригада, — рассказывает Татьяна, — говорят, ой, мы быстро тут все исправим! … Как быстро, если приехали поздно, с фонарем работать? Надо утром начинать работать и до вечера». Новых материалов не завезли, бывшие в употреблении материалы не заменили. Монтажной пеной заделывали щели между окнами и стенами.
По словам родственников Анны Исаковны, подрядчик не приступил к основательному и новому ремонту. Что он собирается делать, и кто будет его контролировать, ей непонятно. «Раз уж соцзащита дала своего подрядчика, — рассуждает Татьяна, — так дайте и контроль какой-то за ним, нужен тот, кто разбирается в строительстве и технологиях». «Ведь деньги бюджетные потратили, и где они, эти деньги? » — возмущается дочь Анны Беляевой. По ее словам, они хотели бы, чтобы эта история не сошла с рук тем, кто должен нести ответственность в таких случаях, ведь Анна Беляева вынуждена жить в доме, после ремонта которого требуется новый ремонт.
Подрядчик Роман Курочкин в 2019 году ремонтировал в Карагайском районе помещения школ и цетральной районной больницы (общая сумма госконтрактов, по данным СПАРК, 5,7 млн рублей), в 2020 году — дом культуры, лыжную базу, дом детского творчества и краеведческий музей (общая сумма госконтрактов — 1,8 млн рублей), в 2021 году дом культуры в Карагае за 820 тыс. рублей, в 2022 году — флюорографический кабинет районной больницы — 1 млн рублей.
Журналисту Properm.ru удалось связаться с ним. По словам Романа Курочкина, при ремонте, действительно, был использован бывший в употреблении пиломатериал, но потому что он был «сухой». «Это сухой, хороший материал, — пояснил он, — я бы мог новый завезти, но он же был бы сырой, а этот проверенный». По поводу нарушений, допущенных при строительстве, он говорит, что «нет ничего страшного», «всё поправимо», а также заявляет, что родственники хозяйки дома очень мешали проводить работы. По словам подрядчика, он отремонтировал уже примерно 20 домов, в которых живут ветераны, и ни от кого нареканий не было. «Я еще сверх сметы им установил железные подпорки, ведь дом 8 на 8 из бруса, внутри несущих стен нет, балки потолочные длиной 8 метров, они же провисают», — пояснил он.
Подрядчик пообещал журналисту Properm.ru прислать фотографии уже проделанной работы и того, что они сделают дополнительно за свой счет (восстановление внутренней отделки стен).
По словам Романа Курочкина, все недочеты он устранит в срок, несмотря на то, что сумма — 150 тыс. рублей — явно недостаточна для такого масштаба ремонтных работ, и им давно превышена (вкладывает «свои»). «Дом рухнул бы, если бы не ремонт. А сейчас будет стоять. У меня ничего еще не падало», — сказал он.
Ждем комментариев от администрации Карагайского района.