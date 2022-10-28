Молот ведьм 2.0. Симфонии коридора затмений в пермских реалиях

Всё смешалось в нашем доме — славный праздник Хеллоуин, коридор затмений, назначенный на две недели с 25 октября по 8 ноября. Здесь же и менее мистические события: закон о запрете пропаганды ЛГБТ (признана экстремистской), аресты журналистов редакции Ксении Собчак и валдайские предупреждения Коллективному Западу. Всё это масштабно и одновременно навалилось на нас, плюс — неожиданные события пермской жизни. В современном информационно перенасыщенном мире от потока (как бы сказали эзотерики) негативной энергии не скрыться. Мест, где нет никакой связи и не почитать ленты соцсетей и новостей, в мире почти не осталось. И что со всем этим информационным потоком делать, пока непонятно.