Молот ведьм 2.0. Симфонии коридора затмений в пермских реалиях

Posted 28 октября 2022,, 13:20
Published 28 октября 2022,, 13:20
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Всё смешалось в нашем доме — славный праздник Хеллоуин, коридор затмений, назначенный на две недели с 25 октября по 8 ноября. Здесь же и менее мистические события: закон о запрете пропаганды ЛГБТ (признана экстремистской), аресты журналистов редакции Ксении Собчак и валдайские предупреждения Коллективному Западу. Всё это масштабно и одновременно навалилось на нас, плюс — неожиданные события пермской жизни. В современном информационно перенасыщенном мире от потока (как бы сказали эзотерики) негативной энергии не скрыться. Мест, где нет никакой связи и не почитать ленты соцсетей и новостей, в мире почти не осталось. И что со всем этим информационным потоком делать, пока непонятно.
И вот мы уже читаем и пишем новости про Пермь: в центре города мужчина напал на мастерскую магии «Две метлы» в попытках «остановить сатанистов». И неважно, что в салоне две милые девушки гадают разными способами и ведут вполне себе праведную жизнь, и сами говорят — мол, воцерковленные, с духовниками общаемся. Просто интересуется молодежь (и не только) эзотерикой и ни в коей мере не проповедует Антихриста.
Благо, на месте происшествия оказываются силовики, и пермский инквизитор с «коктейлем Молотова» водворен в ИВС, а по факту события возбуждено уголовное дело о хулиганстве. У стражей порядка, как и положено, оказалась на плечах холодная голова, и преследователь пермских ведьм был задержан.
Новостям из Перми вторят вести из культурной столицы на Неве. Покупатели в «Перекрестке» (если вдуматься, и тут знаки — нехорошее это место, перекресток, как с точки зрения верующих, так и эзотерики) возмущены разрисованными к Хеллоуину тыквами и собираются подавать в суд на федеральную торговую сеть. За оскорбление чувств верующих. Не буду утверждать точно, но вроде бы продуктовые сети — не храм, и экзорцистов сюда не вызывают.
Парой дней ранее чувства верующих в Перми были оскорблены в храме искусства — в Театре юного зрителя. Здесь сопровождающие в театр подростков взрослые пытаются запретить (из своего понимания скреп) спектакль по мотивам книги Вольфганга Херрндорфа «Гуд бай, Берлин» (12+) (не путать с «Прощай, Берлин» (16+) Кристофера Ишервуда про донацистскую Германию).
Психологическая драма о современной подростковой жизни и каникулах пуритански настроенным мамам неожиданно показалась непристойной, хотя всего-навсего называет вещи своими именами. Идет с 2019 года, а сам роман переведен на тысячу языков и назван одним из лучших произведений о взрослении в современной прозе. Но вдруг жалобы в прокуратуру и неожиданная самоцензура театра — спектакль до лучших времен снят с показа.
К этому добавим федеральной официалочки: Госдума на этой же неделе принимает закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ. И возмущение зрителей как раз о том, что в спектакле есть что-то про сексменьшинства, а это подросткам видеть нельзя.
И еще официальным фоном этому мы видим сообщения о задержании журналистов из редакции пока не признанной запрещенной Ксении Анатольевны Собчак. С одной стороны, пока идет следствие, доказывать, что коллеги чисты, смысла нет. Тем более что сами сознались в получении 800 тыс. за отказ от публикации. Но получение не равно вымогательству, да и никто не знает, какие факты собиралась опубликовать редакция.
В этом невероятном для мозга даже уравновешенного человека потоке неравновесия смыслов и запретов чудится уже даже не коридор затмений. На понимание — в астрономии (это наука) это период между солнечным и лунным затмениями. Не путать с астрологией (не наука), где коридор затмений — это кармическое явление, во время которого открываются новые возможности и перспективы. Чудится уже новое, дополненное издание «Молота Ведьм» великих инквизитороров Генриха Крамера и Якоба Шпренгера.
Хотите цитату из величайшей книги святой инквизиции? «Касательно ереси ведьм в законе перечисляется три вида подозрений в совершении преступления. Первый вид — это легкое подозрение. Второй вид — это сильное подозрение. Третий вид — это сильнейшее подозрение», — гласит трактат, по которому в XIV веке судили женщин. Повторю: судили на основании одних подозрений. Но мы, в современном мире, всё же должны основываться не на подозрениях, а на фактах.
А пока это всё поток подозрений. Подозрений о том, что такой спектакль надо запретить, мастерскую магии — взорвать. Пишущих неприятное для сильных мира сего — осудить. И далее, далее, далее…
Но, может, пора прислушаться друг к другу?! Ведь очень не хочется нового витка святой инквизиции. Поэтому неожиданно — неожиданно! — хочется повторить финальную фразу вчерашнего выступления президента Владимира Путина на валдайском дискуссионном клубе: «Нужно строить симфонию человеческой цивилизации».
На всякий случай — симфония, это когда каждый инструмент, на котором и религиозный деятель, и эзотерик, и политик, и журналист играет свою мелодию. И все эти мелодии складываются в гармоничное многоголосье. И никто из оркестра не наказан за звучание другой ноты.