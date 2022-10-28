Пермь вошла в тройку городов в России по новизне трамваев

В краевом Минтрансе говорят, что сейчас в Перми работает 148 пассажирских трамвайных вагона, 24 из них купили за последние три года, до этого трамваи последний раз покупались в 2011 году. В ближайшие три года планируется закупить еще 44 новых трамвайных вагона в рамках инвестиционного проекта по развитию транспортной инфраструктуры. Также власти не забывают о ремонте путей, каждый год ремонтируется около 20 км путей.