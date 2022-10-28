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Posted 28 октября 2022, 10:18

Published 28 октября 2022, 10:18

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Пермь вошла в тройку городов в России по новизне трамваев

Пермь вошла в тройку городов в России по новизне трамваев

28 октября 2022, 10:18
Фото: Properm.ru
Первые две строчки заняли Москва и Казань.

Пермь вошла в тройку городов по новизне трамвайных вагонов и низкопольности. Краевая столица расположилась на третьем месте, ее опередили Казань и Москва. Средний возраст трамваев в Перми — 15,7 лет, трамвайный парк соседних городов в разы старше. В Ижевске средний возраст составляет 38 лет, в Екатеринбурге — 37 лет.

Пресс-служба правительства Пермского края уточняет, что рейтинг составлен на основе анализа 20 крупных трамвайных систем. Его составил Андрей Киреев, которого в СМИ называют экспертом, он также ведет в группу «Вконтакте», посвященную транспорту, на нее подписано более 200 человек.

В краевом Минтрансе говорят, что сейчас в Перми работает 148 пассажирских трамвайных вагона, 24 из них купили за последние три года, до этого трамваи последний раз покупались в 2011 году. В ближайшие три года планируется закупить еще 44 новых трамвайных вагона в рамках инвестиционного проекта по развитию транспортной инфраструктуры. Также власти не забывают о ремонте путей, каждый год ремонтируется около 20 км путей.

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