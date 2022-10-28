РЭО: Эксперты поддерживают решение Владимира Путина по реформе РОП

Буцаев подчеркнул, что вместо необходимости администрировать миллионы небольших производителей товаров, которые используют упаковку, контролерам нужно будет следить лишь за 2500 компаний по изготовлению упаковки. Также глава РЭО обратил внимание на то, что с 2025 года введут нормативы утилизации упаковки в размере 100%,, пишет rg.ru.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попросила президента согласовать предложения о совершенствовании механизма РОП, согласно которым со следующего года ответственность за утилизацию всей выпускаемой упаковки ляжет на ее изготовителей. Однако с производителей продукции ответственность не снимается — им предстоит закупать упаковку с учетом затрат на ее дальнейшую утилизацию, сообщил глава РЭО.



В рамках нынешней системы РОП в отношении ставок экосбора используется понижающий коэффициент, который стимулирует применение неутилизируемой тары. Об этом проинформировал исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев.



«Мы приветствуем решение по устранению этого недоразумения в предлагаемых Правительством РФ поправках к законодательству о РОП», — заявил он.

Из комментариев сооснователя СОЭМЗ Дениса Кондратьева следует, что нынешним механизмом РОП предполагается работа десятков тысяч инспекторов и администраторов. Система проверок в России поэтому нечестная. Однако актуальную проблему позволят оперативно решить электронные реестры и решение о переносе ответственности на организации и предприятия, которые выпускают упаковку.



По словам парламентария Андрея Лугового, обновленный механизм РОП нужно внедрять быстро. Сейчас обеспечить утилизацию тары необходимо всем субъектам экономики, которые ее используют. Это касается и интернет-торговли, и служб доставки, и всех без исключения индивидуальных предпринимателей, ведущих торговлю на рынке.



Обсуждать тему нагрузки на представителей бизнес-сообщества могут только те, кому неизвестно, что, по сути, она лежит сегодня на населении. Об этом заявила представитель НТС Росприроднадзора Наталья Беляева. По ее словам, благодаря тому, что ответственность будет перенесена на производителей упаковки, заметно сократится та неразбериха, которая не позволяет компаниям определять, кому и за что необходимо платить.