В Прикамье появилось краевое агентство по делам молодёжи

По данным издания, о появлении нового госоргана стало известно из указа №102, опубликованного 27 октября. Документ вступил в силу с этого же числа, министерство теперь называется просто министерством по туризму, а агентство является его правопреемником в части молодежных дел.

Регистрационные процедуры, связанные с этими изменениями, предписано провести в течение двух месяцев. На разработку же правового акта по установлению предельной штатной численности и фондов должностных окладов агентства и министерства дается месяц, отмечает издание.