В Прикамье появилось краевое агентство по делам молодёжи

Posted 28 октября 2022, 09:07
Published 28 октября 2022, 09:07
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин издал указ об образовании краевого агентства по делам молодежи. Агентству передают соответствующие функции регионального министерства по туризму и молодежной политике, пишет сайт газеты «Звезда».
По данным издания, о появлении нового госоргана стало известно из указа №102, опубликованного 27 октября. Документ вступил в силу с этого же числа, министерство теперь называется просто министерством по туризму, а агентство является его правопреемником в части молодежных дел.
Регистрационные процедуры, связанные с этими изменениями, предписано провести в течение двух месяцев. На разработку же правового акта по установлению предельной штатной численности и фондов должностных окладов агентства и министерства дается месяц, отмечает издание.
Махонин аносировал создание агентства в начале сентября. Было озвучено, но они предполагались с начала 2023 года.
Ключевыми задачами нового органа исполнительной власти станут формирование инфраструктуры для молодежи, поддержка ее инициатив и максимальное вовлечение всех заинтересованных субъектов в реализацию молодежной политики. Краевые власти считают, что такое решение позволит Прикамью получить дополнительную поддержку федерации и Росмолодежи.