«Никто не говорит, почему!» Дочь погибшей сотрудницы Пермского порохового завода судится с предприятием

Прошло полгода, но, по словам Юлии, комиссия так и не пришла к выводу, в чем именно причина несчастного случая, почему погибла мама. На заседаниях комиссии представители предприятия говорили о том, что у них в норме и проводка, и система пожаротушения, и не могло быть никакого короткого замыкания. «Больше всего меня поразило, — рассказывает Юлия, — что спустя два месяца после трагедии эксперты говорили, что им до сих пор не предоставлены все необходимые документы. И председатель комиссии спрашивает: «У кого спросить на Пороховом?». Такое ощущение, будто они первый раз слышат о том, что запрашивались какие-то документы. Видимо, никого не назначили ответственным за эту процедуру, это тоже тормозит расследование».