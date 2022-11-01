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Posted 1 ноября 2022, 09:23

Published 1 ноября 2022, 09:23

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

В Пермском крае немного выросло количество выявленных заражённых COVID-19

1 ноября 2022, 09:23
Сюжет
Коронавирус в Перми
За сутки умерло два пациента.

За прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 118 человек, в больницы госпитализировано 19 пациентов. Умерло за сутки два человека, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Среди новых заболевших 54 жителя региона старше 60 лет.

Лидерами по уровню заражения COVID-19 за сутки в регионе являются Пермь, Пермский, Соликамский и Краснокамский округа.

С начала эпидемии общее число инфицированных в Прикамье достигло 444 232 человек, скончались 9 061 заболевших.

#Общество#Коронавирус в Перми
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