Доходы мобилизованных не будут учитывать при назначении социальных выплат их семьям

Posted 2 ноября 2022, 05:23
Published 2 ноября 2022, 05:23
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Доходы призванных по частичной мобилизации не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для расчета мер социальной поддержки. Это позволит сохранить те меры поддержки, которые уже предоставлены. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
При этом при назначении выплат не будет учитываться не только денежное довольствие военнослужащего, но и полученные в прежние периоды доходы — зарплата, гонорары, предпринимательский доход. Если до мобилизации человек не работал и его семье отказали в назначении соцвыплат из-за правила нулевого дохода, то семья может обратиться вновь — отсутствие доходов у мобилизованного не будет основанием для использования правила нулевого дохода, отмечают в Минтруда РФ.
Ранее президент Владимир Путин подписал поручение о выплатам в 195 тыс. рублей всем мобилизованным в месяц, включая период подготовки и обучения. При этом в Прикамье им выплачивают еще и единовременное пособие в 100 тыс. рублей.