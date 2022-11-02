Доходы мобилизованных не будут учитывать при назначении социальных выплат их семьям

При этом при назначении выплат не будет учитываться не только денежное довольствие военнослужащего, но и полученные в прежние периоды доходы — зарплата, гонорары, предпринимательский доход. Если до мобилизации человек не работал и его семье отказали в назначении соцвыплат из-за правила нулевого дохода, то семья может обратиться вновь — отсутствие доходов у мобилизованного не будет основанием для использования правила нулевого дохода, отмечают в Минтруда РФ.