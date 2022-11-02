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Posted 2 ноября 2022, 05:23

Published 2 ноября 2022, 05:23

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Доходы мобилизованных не будут учитывать при назначении социальных выплат их семьям

Доходы мобилизованных не будут учитывать при назначении социальных выплат их семьям

2 ноября 2022, 05:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
В месяц мобилизованные должны получить 195 тыс. рублей.

Доходы призванных по частичной мобилизации не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для расчета мер социальной поддержки. Это позволит сохранить те меры поддержки, которые уже предоставлены. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

При этом при назначении выплат не будет учитываться не только денежное довольствие военнослужащего, но и полученные в прежние периоды доходы — зарплата, гонорары, предпринимательский доход. Если до мобилизации человек не работал и его семье отказали в назначении соцвыплат из-за правила нулевого дохода, то семья может обратиться вновь — отсутствие доходов у мобилизованного не будет основанием для использования правила нулевого дохода, отмечают в Минтруда РФ.

Ранее президент Владимир Путин подписал поручение о выплатам в 195 тыс. рублей всем мобилизованным в месяц, включая период подготовки и обучения. При этом в Прикамье им выплачивают еще и единовременное пособие в 100 тыс. рублей.

#Общество#Касается каждого
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