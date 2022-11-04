Коронавирусом в Пермском крае заразились менее 200 человек, но люди все еще умирают

Коронавирусом в Пермском крае за сутки заразились лишь 195 человек (вчера — 192). Несмотря на низкую заболеваемость смерти от COVID-19 все еще случаются: за сутки погиб один человек, 242 — выздоровели. С начала пандемии в Прикамье выявлено 444 834 случая COVID-19: 9 064 пациентов скончались от коронавируса.