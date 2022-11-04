Коронавирусом в Пермском крае заразились менее 200 человек, но люди все еще умирают

Posted 4 ноября 2022, 09:32
Published 4 ноября 2022, 09:32
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Коронавирусом в Пермском крае за сутки заразились лишь 195 человек (вчера — 192). Несмотря на низкую заболеваемость смерти от COVID-19 все еще случаются: за сутки погиб один человек, 242 — выздоровели. С начала пандемии в Прикамье выявлено 444 834 случая COVID-19: 9 064 пациентов скончались от коронавируса.
Всего по России за сутки коронавирусом заразились 6 149 человек, также зафиксирована еще 71 смерть от коронавируса.