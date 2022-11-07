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Posted 7 ноября 2022, 03:01

Published 7 ноября 2022, 03:01

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

«Молот» уступил в заключительном матче домашней серии в овертайме

7 ноября 2022, 03:01
Казанский «Барс» победил со счётом 1:2.

Вчера, 6 ноября, в заключительном матче домашней серии ХК «Молот» уступил казанскому «Барсу» в овертайме.

Пермяки открыли счёт голом защитника «Молота» Дмитрия Тювилина. До середины третьего периода пермяки вели в счете, однако затем «Барс» получил большинство и Денис Комков восстановил равенство на табло.

В овертайме за 21 секунду до его окончания Семен Терехов вывел казанцев вперёд.

По итогам домашней серии ХК «Молот» заработал 7 очков из 8 возможных. Следующий матч пермский клуб проведет 14 ноября на выезде против «Ростова».

#Общество#Хоккей
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