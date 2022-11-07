«Молот» уступил в заключительном матче домашней серии в овертайме

Posted 7 ноября 2022, 03:01
Published 7 ноября 2022, 03:01
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Вчера, 6 ноября, в заключительном матче домашней серии ХК «Молот» уступил казанскому «Барсу» в овертайме.
Пермяки открыли счёт голом защитника «Молота» Дмитрия Тювилина. До середины третьего периода пермяки вели в счете, однако затем «Барс» получил большинство и Денис Комков восстановил равенство на табло.
В овертайме за 21 секунду до его окончания Семен Терехов вывел казанцев вперёд.
По итогам домашней серии ХК «Молот» заработал 7 очков из 8 возможных. Следующий матч пермский клуб проведет 14 ноября на выезде против «Ростова».