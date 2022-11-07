Победы «ОДК-Авиадвигатель» на конкурсе «Авиастроитель года»

Posted 7 ноября 2022, 05:02
Published 7 ноября 2022, 05:02
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Звания лауреата в номинации «Лучший инновационный проект» удостоился весь коллектив КБ с работой «Разработка газогенератора двигателя ПД-35». Реализация амбициозной программы создания семейства двигателей большой тяги на базе унифицированного газогенератора ПД-35 началась в 2016 году. Уже через пять лет, в 2021 году, успешно прошли стендовые испытания газогенератора-демонстратора ПД-35.
Фундаментом этого успеха стала масштабная работа всего коллектива КБ. В связи с тем, что двигатели данного класса тяги ранее в России не создавались, пермские конструкторы провели обширные научно-исследовательские работы для создания необходимого научно-технического задела и освоения критических технологий.
В номинации «За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения» звания лауреата получила совместная конкурсная работа «Проектирование мотогондолы маршевой силовой установки с ПД-14 для МС-21» авторского коллектива ФАУ «ЦАГИ» и АО «ОДК-Авиадвигатель». От пермского КБ в состав авторского коллектива вошли начальник КО-2053 Дмитрий Бекурин и заместитель начальника КО-2053 по расчетным работам Евгений Архангельский.
Впервые в истории отечественного гражданского двигателестроения разработчик двигателя создал и мотогондолу для него. По мнению экспертов североирландской компании Nacelle Systems Consultancy (NSC), мотогондола ПД-14 воплощает в себе последние технические решения и является продуктом мирового уровня.
Дипломантом в номинации «За создание новой технологии» стал проект «Разработка и внедрение технологии изготовления методом селективного лазерного сплавления (СЛС) металлопорошковых композиций секторов направляющих аппаратов компрессора высокого давления»». Проект выполнен авторским коллективом в составе начальника бюро управляющих программ и численного моделирования ОАТ Рустама Фасхутдинова, начальника технологического бюро ОАТ Юлии Самусиной, начальника бригады лопаток и покрытий КО-2011 Евгения Лизунова.
Разработанная технология позволяет получать заготовки с минимальным припуском на лопатках и проточных поверхностях, эффективно использовать материал. Также применение данного способа позволяет оставлять некоторые несопрягаемые и не оказывающие влияния на параметры поверхности без механической обработки.
Конкурс Союза Авиапроизводителей выявляет сильнейших среди равных – победители определяются экспертным советом, в который входят наиболее авторитетные специалисты всех направлений авиастроения, имеющие огромный опыт работы в отрасли. Тем более значимы для коллектива пермского конструкторского бюро победы в профессиональном конкурсе.