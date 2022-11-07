Победы «ОДК-Авиадвигатель» на конкурсе «Авиастроитель года»

Звания лауреата в номинации «Лучший инновационный проект» удостоился весь коллектив КБ с работой «Разработка газогенератора двигателя ПД-35». Реализация амбициозной программы создания семейства двигателей большой тяги на базе унифицированного газогенератора ПД-35 началась в 2016 году. Уже через пять лет, в 2021 году, успешно прошли стендовые испытания газогенератора-демонстратора ПД-35.