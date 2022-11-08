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Posted 8 ноября 2022, 11:33

Published 8 ноября 2022, 11:33

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Кроссоверы EXEED доступны в Газпромбанк Автолизинге со скидкой до 18%

8 ноября 2022, 11:33
Газпромбанк Автолизинг объявляет об увеличении скидки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на все модели кроссоверов премиум сегмента EXEED.

При заключении договора с 1 по 30 ноября 2022 года технику этой марки можно приобрести в лизинг с максимальной из существующих на рынке скидкой от производителя — 16%. Выдача транспортного средства осуществляется в течение ноября. Дополнительную экономию (2% за своевременное внесение лизинговых платежей) обеспечивает лизинговая компания.

Кроссовер EXEED VX в комплектации President с учетом суммарной скидки производителя и компании Газпромбанк Автолизинг теперь стал доступнее на 944 982 рубля. Его можно приобрести с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет организации — всего 43 258 рублей. Для этого необходимо внести аванс в размере 49% и оформить договор сроком на 60 месяцев.
Недавно вышедший на российский рынок бренд EXEED один из самых популярных автомобилей для бизнеса. В третьем квартале этого года он вошел в пятерку самых востребованных клиентами компании Газпромбанк Автолизинг китайских марок легковых автомобилей.

Дополнительное преимущество при эксплуатации кроссоверов EXEED дает топливная карта «ОПТИ 24», которой можно воспользоваться на станциях сети АЗС «Газпромнефть» в 77 регионах. Максимальная выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга, подключившихся к топливной программе, составит 11%.

Оформить заявку на лизинг кроссоверов EXEED, подобрав индивидуальные условия финансирования (минимальный аванс, минимальный ежемесячный платеж или минимальная переплата), можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

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Материал предоставлен пресс службой ООО «Газпромбанк Автолизинг».

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