На СВО убит 36-летний доброволец из Пермского края. У него остались трое детей

В Пермском крае в селе Слудка Чернушинского округа простились с 36-летним рядовым Владимирром Бояршиным, убитым на специальной военной операции. Мужчина родился в Свердловской области, в 2002 году окончил Слудовскую основную школу, затем получил образование по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в Куединском профучилище. С 2005 года по 2009 году служил в армии, два года — по контракту, сообщает администрация Чернушинского округа.