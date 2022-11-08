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Posted 8 ноября 2022, 11:45

Published 8 ноября 2022, 11:45

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

На СВО убит 36-летний доброволец из Пермского края. У него остались трое детей

8 ноября 2022, 11:45
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина пошел добровольцем на СВО в сентябре.

В Пермском крае в селе Слудка Чернушинского округа простились с 36-летним рядовым Владимирром Бояршиным, убитым на специальной военной операции. Мужчина родился в Свердловской области, в 2002 году окончил Слудовскую основную школу, затем получил образование по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в Куединском профучилище. С 2005 года по 2009 году служил в армии, два года — по контракту, сообщает администрация Чернушинского округа.

Погибший занимался личным подсобный хозяйством, был женат, воспитывал троих детей. Он пошел служить добровольцем в сентябре 2022 года.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля. Сроки ее завершения неизвестны, она должна закончиться в момент, когда будут выполненные все поставленные задачи. Сейчас делегации стран не ведут переговоры о завершении СВО.

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#Общество#Военная операция на Украине
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