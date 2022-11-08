На СВО убит 36-летний доброволец из Пермского края. У него остались трое детей

Posted 8 ноября 2022, 11:45
Published 8 ноября 2022, 11:45
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В Пермском крае в селе Слудка Чернушинского округа простились с 36-летним рядовым Владимирром Бояршиным, убитым на специальной военной операции. Мужчина родился в Свердловской области, в 2002 году окончил Слудовскую основную школу, затем получил образование по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в Куединском профучилище. С 2005 года по 2009 году служил в армии, два года — по контракту, сообщает администрация Чернушинского округа.
Погибший занимался личным подсобный хозяйством, был женат, воспитывал троих детей. Он пошел служить добровольцем в сентябре 2022 года.
Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля. Сроки ее завершения неизвестны, она должна закончиться в момент, когда будут выполненные все поставленные задачи. Сейчас делегации стран не ведут переговоры о завершении СВО.