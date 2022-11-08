Владислав Засыпко. Донецкий «комар», о котором написана баллада

«Я в детстве был совсем не ангелом. В общем, обычным пацаном шахтного поселка. Естественно, хотелось стать сильным, уметь постоять за себя. Мы буквально пропадали на тренировках. Только и разговоров было, что про упражнения, виды ударов, прочие технические элементы. К тому же Верзилов был великолепным тренером. Он умел заразить своей любовью к боксу. Не будь этой секции, не встреться на моем жизненном пути Николай Игнатьевич, мог ведь я пойти по кривой дорожке. Характер-то разбитной, парень я задиристый», — вспоминает Владислав Засыпко.