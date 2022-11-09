Колясочник Василий Кардаков из Перми однажды мечтает стать ведущим новостей

Posted 9 ноября 2022, 14:34
Published 9 ноября 2022, 14:34
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
«Я родился с грыжей. Мне её оперировали, но так получилось, что не удалось соединить нервные окончания. Поэтому спинной мозг у меня плохо развит. Нижние конечности у меня не работают, я вынужден передвигаться на коляске».
Но все факты о недуге уходят на второй план, когда начинаешь общаться с этим неиссякаемым источником стремления. Он занимается спортом, интересуется творчеством, учится играть в шахматы и осваивает иностранные языки. Он пример чистой эволюции, которая велит каждому организму на планете находиться в постоянном развитии. И, кажется, его категорически не устраивают остановки в пути.
«Если говорить о спорте, то, в основном, отдаю себя гонкам на колясках. И сейчас развиваю себя в плавании. Если говорить про общественную деятельность, то от общества инвалидов меня приглашают протестировать дороги, то есть доступность среды: например, чтобы был доступен транспорт для людей на колясках. Успех есть, конечно, и в том, что я вышел из интерната, вышел в социум — самостоятельную жизнь, для меня, конечно же, это успех».
Больше всего на свете Василий гордится именно самостоятельностью: для кого-то возможность ходить по ресторанам и магазинам — само собой разумеющиеся вещи. Но для колясочника — это всегда двойной стресс, который нашему герою удалось, пусть и не сразу, но победить. И теперь, спустя годы, он чувствует себя полноценным членом общества. Для многих, таких же как он, это пока невероятная высота.
«Люблю заниматься творчеством. Например, я каждый год выступаю на фестивале «Преодоление» и занимаю первые места в номинации «Стихотворение». Это удаётся мне благодаря тому, наверное, что я себя мотивирую: у меня всё получится».
Он невероятный романтик. И патологический добряк. И только так можно рассчитывать на безусловное светлое будущее. А, возможно, этот свет и открывается таким как Василий Кардаков — безгранично и всецело проникающий в каждый закуток его непростой маленькой жизни, в которой всегда есть место большой мечте.
«Я учился в коррекционном интернате. А сейчас я снова поступил уже в общеобразовательную школу, в 10 класс. Хочу закончить десятилетку, чтобы дальше поступить в вуз. Мечтаю поступить на филологический факультет. А дальше, конечно, работать по специальности и развиваться в общественных проектах. Быть экспертом по социальному направлению среди людей на колясках. Что же касается спортивных мероприятий, то я и дальше хочу участвовать в гонках на колясках, в краевых соревнованиях. Сейчас учусь плавать и потом хочу выйти на соревнования по плаванию».
В будущем Василий видит себя и учителем филологии, и литературоведом, и журналистом. Последнее, конечно, предпочтительнее. Его глаза загораются от мысли, что однажды он войдёт в редакцию и напишет свой первый материал. О чём он будет? — парень пока не знает, но размышлять об этом может часами.
«Конечно, моя цель — быть на телевидении и вести новости. Мне очень хочется туда попасть, в новости».
В нём достаточно наивности и совершенно детского очарования. Но кто знает, быть может именно в этом секрет его успеха в будущем? Главное — не браться за всё сразу, советует Василий сам себе.
«Я такой, что я за всё берусь. И в шахматы надо поиграть, и английский изучить, и плавать надо. А времени, порой, катастрофически не хватает. И я буквально теряюсь то в одном, то в другом направлении. И приходится делать выбор. Скажу точно, что здесь нужно просто решить для себя, что тебе важно».
А остальное вполне можно просто оставить прекрасной возможностью хобби. считает наш герой. Ведь когда дни расписаны по минутам — нет места страху. И цели, опережая одна другую, диктуют — каким будет завтрашний день.