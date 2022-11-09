properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2022, 14:34

Published 9 ноября 2022, 14:34

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Колясочник Василий Кардаков из Перми однажды мечтает стать ведущим новостей

Колясочник Василий Кардаков из Перми однажды мечтает стать ведущим новостей

9 ноября 2022, 14:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Безграничные_возможности2022
О себе в проекте #безграничные_возможности2022 Василий Кардаков говорит совершенно осмысленно: “Во всём, что я делаю, мне нравится быть самим собой”. История этого паренька, с одной стороны, нелепая драма, а с другой — пример величия борьбы над болезнью. Спинно-мозговая грыжа лишила его возможности ходить. С детства Василий — инвалид первой группы.

«Я родился с грыжей. Мне её оперировали, но так получилось, что не удалось соединить нервные окончания. Поэтому спинной мозг у меня плохо развит. Нижние конечности у меня не работают, я вынужден передвигаться на коляске».

Но все факты о недуге уходят на второй план, когда начинаешь общаться с этим неиссякаемым источником стремления. Он занимается спортом, интересуется творчеством, учится играть в шахматы и осваивает иностранные языки. Он пример чистой эволюции, которая велит каждому организму на планете находиться в постоянном развитии. И, кажется, его категорически не устраивают остановки в пути.

«Если говорить о спорте, то, в основном, отдаю себя гонкам на колясках. И сейчас развиваю себя в плавании. Если говорить про общественную деятельность, то от общества инвалидов меня приглашают протестировать дороги, то есть доступность среды: например, чтобы был доступен транспорт для людей на колясках. Успех есть, конечно, и в том, что я вышел из интерната, вышел в социум — самостоятельную жизнь, для меня, конечно же, это успех».

Больше всего на свете Василий гордится именно самостоятельностью: для кого-то возможность ходить по ресторанам и магазинам — само собой разумеющиеся вещи. Но для колясочника — это всегда двойной стресс, который нашему герою удалось, пусть и не сразу, но победить. И теперь, спустя годы, он чувствует себя полноценным членом общества. Для многих, таких же как он, это пока невероятная высота.

«Люблю заниматься творчеством. Например, я каждый год выступаю на фестивале «Преодоление» и занимаю первые места в номинации «Стихотворение». Это удаётся мне благодаря тому, наверное, что я себя мотивирую: у меня всё получится».

Он невероятный романтик. И патологический добряк. И только так можно рассчитывать на безусловное светлое будущее. А, возможно, этот свет и открывается таким как Василий Кардаков — безгранично и всецело проникающий в каждый закуток его непростой маленькой жизни, в которой всегда есть место большой мечте.

«Я учился в коррекционном интернате. А сейчас я снова поступил уже в общеобразовательную школу, в 10 класс. Хочу закончить десятилетку, чтобы дальше поступить в вуз. Мечтаю поступить на филологический факультет. А дальше, конечно, работать по специальности и развиваться в общественных проектах. Быть экспертом по социальному направлению среди людей на колясках. Что же касается спортивных мероприятий, то я и дальше хочу участвовать в гонках на колясках, в краевых соревнованиях. Сейчас учусь плавать и потом хочу выйти на соревнования по плаванию».

В будущем Василий видит себя и учителем филологии, и литературоведом, и журналистом. Последнее, конечно, предпочтительнее. Его глаза загораются от мысли, что однажды он войдёт в редакцию и напишет свой первый материал. О чём он будет? — парень пока не знает, но размышлять об этом может часами.

«Конечно, моя цель — быть на телевидении и вести новости. Мне очень хочется туда попасть, в новости».

В нём достаточно наивности и совершенно детского очарования. Но кто знает, быть может именно в этом секрет его успеха в будущем? Главное — не браться за всё сразу, советует Василий сам себе.

«Я такой, что я за всё берусь. И в шахматы надо поиграть, и английский изучить, и плавать надо. А времени, порой, катастрофически не хватает. И я буквально теряюсь то в одном, то в другом направлении. И приходится делать выбор. Скажу точно, что здесь нужно просто решить для себя, что тебе важно».

А остальное вполне можно просто оставить прекрасной возможностью хобби. считает наш герой. Ведь когда дни расписаны по минутам — нет места страху. И цели, опережая одна другую, диктуют — каким будет завтрашний день.

#Видео#Общество#Безграничные_возможности2022
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика