Колясочник Василий Кардаков из Перми однажды мечтает стать ведущим новостей

«Если говорить о спорте, то, в основном, отдаю себя гонкам на колясках. И сейчас развиваю себя в плавании. Если говорить про общественную деятельность, то от общества инвалидов меня приглашают протестировать дороги, то есть доступность среды: например, чтобы был доступен транспорт для людей на колясках. Успех есть, конечно, и в том, что я вышел из интерната, вышел в социум — самостоятельную жизнь, для меня, конечно же, это успех».