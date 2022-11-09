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Posted 9 ноября 2022, 03:01

Published 9 ноября 2022, 03:01

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

В Пермском округе определились кандидаты на пост главы муниципалитета

9 ноября 2022, 03:01
Сюжет
Выборы
Выдвинулись три кандидатуры.

Завершился прием заявок на конкурс по отбору руководителя Пермского муниципального округа. На пост выдвинулись три человека, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания на этот пост претендуют действующий глава Пермского района Владимир Цветов, его заместитель Сергей Ермаков и бывший руководитель Юго-Камского сельского поселения Игорь Соларев.

Конкурс запланирован на 17 ноября. Кандидаты представят программы развития муниципального округа, которые оценит комиссия из представителей думы муниципалитета и администрации губернатора Пермского края. Претенденты, набравшие максимальное число баллов, будут представлены депутатам на заседании думы. Руководителем муниципалитета станет кандидат, заручившийся большинством голосов депутатов.

#Общество#Выборы
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