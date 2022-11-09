В Пермском округе определились кандидаты на пост главы муниципалитета

Конкурс запланирован на 17 ноября. Кандидаты представят программы развития муниципального округа, которые оценит комиссия из представителей думы муниципалитета и администрации губернатора Пермского края. Претенденты, набравшие максимальное число баллов, будут представлены депутатам на заседании думы. Руководителем муниципалитета станет кандидат, заручившийся большинством голосов депутатов.