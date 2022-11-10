Как в Перми собирают главную новогоднюю елку. Фоторепортаж

Posted 10 ноября 2022, 09:10
Published 10 ноября 2022, 09:10
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
На эспланаде напротив здания краевого парламента в начале ноября стартовал монтаж главной городской елки. Пока рабочие только начали работы, но очертания будущей точки притяжения уже видны.
По словам главы «Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий» Андрея Хомякова, в среднем на монтаж елки уходит около месяца.
Главная городская ель достаточно новая — ее изготовили в 2019 году по специальному авторскому проекту. Такая елка в России всего одна, её визуальное решение уникально.
«Таких елок в России я еще не видел. Пытались в позапрошлом году сделать по нашему проекту елку в Санкт-Петербурге, но началась пандемия, поэтому решили оставить старые конструкции. Наша елка, если на нее смотреть, сделана не в виде конуса, а действительно в виде елки, на ней есть объемные элементы, которые превращаются в своеобразные ветки из железа. Потом, когда появляется конус, наращивается хвоя», — рассказал Андрей Хомяков Properm.ru.
Зажечь огни на новогодней елке планируется уже 16 декабря.
Мероприятия проводит МБУК «Пермская дирекция» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru