Как в Перми собирают главную новогоднюю елку. Фоторепортаж

«Таких елок в России я еще не видел. Пытались в позапрошлом году сделать по нашему проекту елку в Санкт-Петербурге, но началась пандемия, поэтому решили оставить старые конструкции. Наша елка, если на нее смотреть, сделана не в виде конуса, а действительно в виде елки, на ней есть объемные элементы, которые превращаются в своеобразные ветки из железа. Потом, когда появляется конус, наращивается хвоя», — рассказал Андрей Хомяков Properm.ru.