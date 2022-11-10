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Posted 10 ноября 2022, 09:10

Published 10 ноября 2022, 09:10

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Как в Перми собирают главную новогоднюю елку. Фоторепортаж

Как в Перми собирают главную новогоднюю елку. Фоторепортаж

10 ноября 2022, 09:10
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Работы начались в начале ноября, а уже к середине декабря елку приоденут и зажгут на ней огни.

На эспланаде напротив здания краевого парламента в начале ноября стартовал монтаж главной городской елки. Пока рабочие только начали работы, но очертания будущей точки притяжения уже видны.

По словам главы «Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий» Андрея Хомякова, в среднем на монтаж елки уходит около месяца.

Главная городская ель достаточно новая — ее изготовили в 2019 году по специальному авторскому проекту. Такая елка в России всего одна, её визуальное решение уникально.

«Таких елок в России я еще не видел. Пытались в позапрошлом году сделать по нашему проекту елку в Санкт-Петербурге, но началась пандемия, поэтому решили оставить старые конструкции. Наша елка, если на нее смотреть, сделана не в виде конуса, а действительно в виде елки, на ней есть объемные элементы, которые превращаются в своеобразные ветки из железа. Потом, когда появляется конус, наращивается хвоя», — рассказал Андрей Хомяков Properm.ru.

Зажечь огни на новогодней елке планируется уже 16 декабря.

Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru

Мероприятия проводит МБУК «Пермская дирекция» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru

#Общество
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