Кунгурские зрители пытаются вернуть деньги за пропущенный в начале пандемии концерт

Ответчик является юридическим лицом, оказывающим услуги по реализации (продаже) билетов. В связи с пандемией по заболеванию COVID-19 спектакль был перенесен на другую дату, а затем отменен. Билеты для возврата денег за несостоявшееся мероприятие были переданы распространителю билетов. Денежные средства до настоящего времени истцу не возвращены. Истец полагает, ответчиком нарушено ее право потребителя услуги.