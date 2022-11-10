Кунгурские зрители пытаются вернуть деньги за пропущенный в начале пандемии концерт

Posted 10 ноября 2022, 13:59
Published 10 ноября 2022, 13:59
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Жительница Кунгурского муниципального округа Пермского края обратилась в суд с иском к ООО «Городские зрелищные кассы» о взыскании стоимости билетов за несостоявшийся спектакль на сумму 101,9 тыс. рублей, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
В обоснование исковых требований указала, что она приобрела билеты у распространителя сорок билетов на спектакль, который должен был состояться в апреле 2020 года на сумму 101,9 тыс. рублей.
Ответчик является юридическим лицом, оказывающим услуги по реализации (продаже) билетов. В связи с пандемией по заболеванию COVID-19 спектакль был перенесен на другую дату, а затем отменен. Билеты для возврата денег за несостоявшееся мероприятие были переданы распространителю билетов. Денежные средства до настоящего времени истцу не возвращены. Истец полагает, ответчиком нарушено ее право потребителя услуги.
Первое заседение назначено на 23 ноября 2022 года.