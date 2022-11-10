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Posted 10 ноября 2022, 09:51

Published 10 ноября 2022, 09:51

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Юбилейный проект филиала «Азот» — в шорт-листе всероссийского конкурса

10 ноября 2022, 09:51
С помощью QR-кода посетители смогут услышать историю создания работы от автора.

Арт-проект «Индустриальный пейзаж» филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» и Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова вошел в шорт-лист Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити».

«Индустриальный пейзаж» посвящен 90-летию города и предприятия. В проекте приняли участие 9 разных художников, которые представили 34 работы. Идеями картин они вдохновились во время цифрового пленэра, побывав на «Азоте». Работы выполнены в различных техниках: живопись, акварель, графика и т.д.

Все картины желающие могли увидеть в городском музее, в выставочном пространстве музея «Азота», а также на Дне города. Техническая изюминка проекта — возможность с помощью QR-кода услышать историю создания работы от самого автора. В течение одной минуты каждый художник рассказывает о картине, ее основной идее и использованных техниках. Взаимосвязь живого искусства и цифровизации — прекрасный способ отразить самобытность и уникальность проекта.

Всего в шорт-лист национального конкурса «Серебряные нити» в 2022 году вошли 44 работы различного формата из России и стран СНГ. Имена победителей станут известны в конце ноября.

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