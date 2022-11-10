Юбилейный проект филиала «Азот» — в шорт-листе всероссийского конкурса

Все картины желающие могли увидеть в городском музее, в выставочном пространстве музея «Азота», а также на Дне города. Техническая изюминка проекта — возможность с помощью QR-кода услышать историю создания работы от самого автора. В течение одной минуты каждый художник рассказывает о картине, ее основной идее и использованных техниках. Взаимосвязь живого искусства и цифровизации — прекрасный способ отразить самобытность и уникальность проекта.