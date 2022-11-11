С начала года в Прикамье сильнее всего подорожали яйца, лосось, ювелирные изделия и бумага

В марте отмечалось резкое одномоментное увеличение стоимости строительных материалов, а в последующие периоды цены росли более умеренно и даже снижались. В октябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го стройматериалы подорожали более умеренно — на 13,6% (в 2021 году — 33,8%).