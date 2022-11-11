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Posted 11 ноября 2022, 07:35

Published 11 ноября 2022, 07:35

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

С начала года в Прикамье сильнее всего подорожали яйца, лосось, ювелирные изделия и бумага

С начала года в Прикамье сильнее всего подорожали яйца, лосось, ювелирные изделия и бумага

11 ноября 2022, 07:35
Фото: 1MI.
Снизились цены на яблоки, лимоны, сахар и телефоны.

В октябре сильнее всего к началу года подорожали ювелирные изделия, бумага, куриные яйца и рыба лососевых пород. Такие данные обнародовал Пермьстат.

Среди продуктовых товаров наиболее заметный прирост цен зафиксирован на куриные яйца - 9,1%. На 8,9% подорожала рыба охлажденная и мороженная лососевых пород и на 7,9% - икра лососевых рыб.

Выросли цены за октябрь на соленые и копченые рыбные деликатесы — на 5,3%, мед — на 3,9%, куриные кулинарные изделия — на 3,8%.

Подешевел сахар — на 5,6%, рыба соленая, маринованная, копченая — на 4,1%, консервы овощные — на 3,8%, крупа гречневая — на 3,6%.

Подорожали свежие огурцы и помидоры — на 29-32%. Подешевели на 12,6% яблоки и лимоны — на 10,2%. Остальные фрукты и цитрусовые снизились в цене менее заметно. Выросли в цене бананы и апельсины.

Лидерами по росту цен среди непродовольственных товаров Пермского края в январе — октябре 2022 года стали ювелирные изделия (+50,9%), бумажно-беловые (+33,6%), парфюмерно-косметические (+28%), моющие и чистящие товары (+25,8%), а также нитки (+25,4%).

В марте отмечалось резкое одномоментное увеличение стоимости строительных материалов, а в последующие периоды цены росли более умеренно и даже снижались. В октябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го стройматериалы подорожали более умеренно — на 13,6% (в 2021 году — 33,8%).

Увеличение стоимости тарированного цемента, оконного стекла, кирпича, ламината, керамической плитки, моек из нержавеющей стали составило более 20%. Максимально за десять месяцев подорожали масляные краски (+39,9%). Цены на другие наблюдаемые товары этой группы выросли на 8,7–18,8%.

Выросли цены на одежду. Стоимость детской одежды выросла на 0,2-6,9%, женской — на 0,2-5,4%, мужской — на 0,3-3,0%, меховых изделий — на 4,8%. Также выросли цены на мебель и бытовые приборы (на 0,1-7,8%). Некоторые лекарственные препараты подорожали за октябрь на 2%-4,1%. Незначительно уменьшилась стоимость газа (на 1,2%), бензина марок АИ-92 (0,6%) и АИ-95 (0,3%).

Одновременно дешевели средства связи (на 7,2%), ювелирные изделия (на 2,0%), велосипеды (на 1,2-1,7%). Менее заметно сбросили в цене моющие средства (на 1,5%), персональные компьютеры (1,1%) и парфюмерия (на 0,9%).

Удорожание произошло и в сфере пассажирских перевозок: авиабилеты выросли в цене на 22,1%, билеты на вагоны в купе — на 1,7%-6,5%, в плацкарте — на 3,7-5,8%. Также повысилась стоимость услуг междугородней (на 10,1%), городской (на 9,9%), почтовой связи (4,7%), зарубежного туризма (1,5%) и посещение театра (4,6%).

#Общество#Цены
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