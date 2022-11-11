Вынесен приговор двум мужчинам, совершавшим разбойные налёты на юге Прикамья несколько лет назад

В июле 2017 года житель Пермского края вместе со своим знакомым, проживающим во Владимирской области, организовали разбойное нападение на сотрудников одного из предприятий в Осе. Для совершения преступления злоумышленники заранее приготовили шапки-маски с прорезями для глаз, веревки и клейкую ленту. Мужчины скрытно проникли на территорию предприятия и напали на двух его сотрудников. После чего, угрожая потерпевшим предметом, схожим с автоматическим оружием, применив физическое насилие, связали их и похитили из кабинета бухгалтерии свыше 450 тысяч рублей. Чтобы скрыться с места происшествия, соучастники угнали автомобиль местного жителя с территории неохраняемой стоянки, расположенной возле предприятия.