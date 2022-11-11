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Posted 11 ноября 2022, 08:11

Published 11 ноября 2022, 08:11

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Вынесен приговор двум мужчинам, совершавшим разбойные налёты на юге Прикамья несколько лет назад

Вынесен приговор двум мужчинам, совершавшим разбойные налёты на юге Прикамья несколько лет назад

11 ноября 2022, 08:11
Фото: Properm.ru.
В результате одного из налётов от удушья погибла жертва преступников.

Вынесен приговор двум мужчинам, признанным виновными в разбое и других преступлениях, совершённых несколько лет назад. Подробности дела сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В июле 2017 года житель Пермского края вместе со своим знакомым, проживающим во Владимирской области, организовали разбойное нападение на сотрудников одного из предприятий в Осе. Для совершения преступления злоумышленники заранее приготовили шапки-маски с прорезями для глаз, веревки и клейкую ленту. Мужчины скрытно проникли на территорию предприятия и напали на двух его сотрудников. После чего, угрожая потерпевшим предметом, схожим с автоматическим оружием, применив физическое насилие, связали их и похитили из кабинета бухгалтерии свыше 450 тысяч рублей. Чтобы скрыться с места происшествия, соучастники угнали автомобиль местного жителя с территории неохраняемой стоянки, расположенной возле предприятия.

В августе 2018 года один из осужденных вступил в сговор с двумя неустановленными лицами. Втроём они напали на семью предпринимателей, проживающих в одном из населенных пунктов Чернушинского городского поселения. Перед нападением злоумышленники приготовили шапки-маски с прорезями для глаз, веревки, клейкую ленту, а также металлические пруты.

Мужчины скрытно проникли на территорию домовладения потерпевших, напали на хозяина дома и его супругу. Угрожая потерпевшим металлическими прутами, соучастники связали их и похитили из дома деньги и ювелирные украшения на сумму свыше 220 тыс. рублей. В связанный веревками мужчина скончался от асфиксии.

Эти особо тяжкие преступления оставались нераскрытыми в течение длительного времени. Однако в 2021 году следствию удалось получить доказательства, указывающие на причастность к совершению преступлений двух мужчин, отбывающих наказание за совершение аналогичного преступления.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, ч. 3 ст. 162 УК РФ и ч. 1 ст. 109 УК РФ (разбой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение и жилище, в крупном размере; неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), группой лиц по предварительному сговору; причинение смерти по неосторожности).

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 17 и 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении двух неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.

#Общество#Криминал
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