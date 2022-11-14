В Пермском крае снимут фильм ужасов о селе Молебка

Posted 14 ноября 2022, 12:45
Published 14 ноября 2022, 12:45
Modified 14 сентября, 09:25
Updated 14 сентября, 09:25
Пермский режиссер Дмитрий Рогозинский планирует снять полнометражный игровой фильм «Сплав. Зона М» (18+). Приключенческая кинокартина в жанре ужасов и мистики расскажет о группе туристов, которая отправилась на сплав и остановилась в аномальной зоне Прикамья — селе Молебка. С путешественниками начинают происходить странные, мистические события, которые заставят их выживать в условиях загадочной зоны М.
Как сообщается в группе «ВКонтакте», съемки фильма будут проходить в Пермском крае в мае–июне 2023 года. Сейчас команда проекта объявила кастинг, для которого желающие сняться в кинокартине должны записать видеовизитку. Для участия в проекте ищут мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Репетиции запланированы на январь–февраль следующего года.